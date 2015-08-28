В последние выходные лета в столице будет комфортная погода

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В конце недели москвичей ждет комфортная погода, соответствующая времени года, сообщили m24.ru в центре погоды "Фобос".

В субботу погода будет определяться прохождением холодного фронта. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

Ночью воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, днем – 20-22 градусов выше нуля. Ожидается порывистый юго-западный ветер с переходом на северо-западный, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье скажется влияние антициклона, постепенно распогодится. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Осадки в этот день маловероятны, будет переменная облачность.

Ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, а днем в Москве будет +19…+21 градус. Такой температурный режим, отмечают синоптики, соответствует климатической норме конца августа.

Ранее m24.ru сообщало, что в пятницу, 28 августа, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Под влиянием антициклона в столичном регионе ожидается сухая и солнечная погода с хорошим дневным прогревом воздуха. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.