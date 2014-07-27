Следующая неделя станет самой жаркой с начала лета

Будущая неделя станет самой жаркой с начала лета

Столичная жара готовится "крепчать": город обещает встретить август самой жаркой неделей с начала лета. Синоптики обещают, что воздух прогреется, как минимум, до +33 градусов, сообщает телеканал "Москва 24".

Жару в столичный регион принес антициклон из Скандинавии. Он пока не покидает Москву и область.

Что касается воскресенья, 27 июля, то в этот день в столице тоже сохранится жаркая и солнечная погода. К вечеру столбики термометров опустся до +22. Ночью температура составит около +20 градусов.

Переменный ветер дует со скоростью 2-7 метров в cекунду. Атмосферное давление - 753 милиметро ртутного столба (это значение выше нормы).