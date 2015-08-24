Последняя неделя лета в Москве будет теплой

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В течение предстоящей недели в столице не предвидится осенних холодов, сообщили m24.ru в центре погоды "Фобос". Температура воздуха будет соответствовать, а где-то даже превышать климатическую норму.

В понедельник погоду определит скандинавский антициклон. Весь день будет малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Во вторник также не ожидается осадков. Столбики термометров ночью покажут 7-9 градусов тепла, днем – 21-23 градусов выше нуля, что соответствует климатической норме.

В среду будет солнечно. Ночью воздух прогреется до 9-11 градусов, днем ожидается до +21…+23 градусов. Но к вечеру пойдут первые дожди. В четверг будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +20…+22 градусов. В пятницу будет туманно, вероятны дожди. Ночью ожидается 12-14 градусов, днем – 23-25 градусов тепла.

На выходных будет достаточно тепло. Осадки маловероятны. В субботу ночью будет 15-17 градусов, днем 21-23 градусов тепла. В воскресенье будет немного прохладнее. Ночью столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, днем 20-22 градуса выше нуля.

Ранее m24.ru сообщало, что в августе этого года выпало 13 процентов от месячной нормы осадков – 10 миллиметров при норме в 77, что делает его самым сухим за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд принадлежит августу 1955 года, тогда выпало 20 миллиметров осадков. По данным метеорологов, до конца месяца будет господствовать скандинавский антициклон, а значит, вероятность дождя будет нулевой.

Наряду с этим в августе резко похолодало – от +12 до +17 градусов, что скорее соответствует температуре в сентябре.