Ясно, без осадков и до 27 градусов будет в Москве в среду

В среду москвичей ожидает солнечная и сухая погода

В столице 20 августа станет еще теплее, чем в предыдущий день. В среду синоптики прогнозируют в Москве ясную погоду и без осадков. Днем в городе воздух прогреется до 27 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Уточняется, что не принесет прохлады и юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня в мегаполисе составит 748 миллиметров ртутного столба.

Также отмечается, что все ближе к столичному региону с запада подходит циклон. Он несет с собой прохладу и дожди, которые прольются, скорее всего, уже в пятницу.