Десять незаконно открытых летних веранд обнаружили в Москве

Фото: ggi.mos.ru
На территории столицы обнаружили десять незаконно возведенных летних веранд. Компании-арендатору придется демонтировать конструкции, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.
Незаконные постройки располагались на территории НИИ на улице Космонавта Волкова, вл.12 и были обнаружены в ходе инспекции. Веранды построили без оформления необходимых документов.
Земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров используется НИИ ОАО "Мосэлектронпроект" под помещения института электроники.
На первом этаже четырнадцатиэтажного здания располагается кафе, рядом с которым незаконно и возвели веранды.
Компания ООО "ЕВРОСТАР", допустившая нарушения, привлечена к ответственности. Постройки будут демонтированы, либо компании придется представить документы, разрешающие установку летних веранд у кафе.
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