Десять незаконно открытых летних веранд обнаружили в Москве

Фото: ggi.mos.ru

На территории столицы обнаружили десять незаконно возведенных летних веранд. Компании-арендатору придется демонтировать конструкции, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

Незаконные постройки располагались на территории НИИ на улице Космонавта Волкова, вл.12 и были обнаружены в ходе инспекции. Веранды построили без оформления необходимых документов.

Земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров используется НИИ ОАО "Мосэлектронпроект" под помещения института электроники.

На первом этаже четырнадцатиэтажного здания располагается кафе, рядом с которым незаконно и возвели веранды.

Компания ООО "ЕВРОСТАР", допустившая нарушения, привлечена к ответственности. Постройки будут демонтированы, либо компании придется представить документы, разрешающие установку летних веранд у кафе.