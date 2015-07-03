Гончаровский парк приглашает на "Обломовские субботы"

Фото: m24.ru

4 июля Гончаровский парк приглашает москвичей на открытие "Обломовских суббот" в летней читальне, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Для посетителей приготовили несколько программ: тех, кто интересуется живописью, приглашают на мастер-класс, где расскажут о тонкостях живописи и помогут нарисовать пейзаж. Ведущие мероприятия – художники и поэты Елизавета Неклесса и Ольга Машинец. Адепты классической русской литературы смогут услышать любимые произведения в исполнении студентов Школы радио.

Ценителей истории ждет бродячая лекция "Откуда и как историк узнает о прошлом". Историк Павел Кудюкин раскроет секреты мастерства этой профессии.

Вечер в парке завершится выступлением электронной команды bytie19, которые сыграют танцевальный сет в читальне.