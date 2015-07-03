Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля 2015, 12:15

Культура

Гончаровский парк приглашает на "Обломовские субботы"

Фото: m24.ru

4 июля Гончаровский парк приглашает москвичей на открытие "Обломовских суббот" в летней читальне, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Для посетителей приготовили несколько программ: тех, кто интересуется живописью, приглашают на мастер-класс, где расскажут о тонкостях живописи и помогут нарисовать пейзаж. Ведущие мероприятия – художники и поэты Елизавета Неклесса и Ольга Машинец. Адепты классической русской литературы смогут услышать любимые произведения в исполнении студентов Школы радио.

Ценителей истории ждет бродячая лекция "Откуда и как историк узнает о прошлом". Историк Павел Кудюкин раскроет секреты мастерства этой профессии.

Вечер в парке завершится выступлением электронной команды bytie19, которые сыграют танцевальный сет в читальне.

Место: Гончаровский парк, ул. Руставели, вл. 7

Время: 4 июля, 15.00

Вход свободный

летние читальни Гончаровский парк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика