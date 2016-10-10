Секреты "достижений и косяков" венской архитектуры раскроют на лекции в МАРХИ

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Главный редактор портала о дизайне и архитектуре Roomble Оксаны Кашенко прочтет лекцию "Достижения и косяки в современной и исторической архитектуре Вены". Об этом сообщается на сайте Высшей школы средового дизайна МАРХИ.

Оксана Кашенко расскажет о том, как в одном из самых миниатюрных и сказочных городов Европы уживаются здания, построенные Отто Вагнером и Захой Хадид, Йозефом Ольбрихом и Coop Himmelblau, Адольфом Лоосом и Жаном Нувелем.

В архитектурном и урбанистическом отношении Вена является одним из самых интересных городов для изучения: некоторые здания, воздвигнутые в XIX, XX и даже XXI веке настолько выделяются из общего контекста и скрывают такие ошибки планировочных решений, что их приходится перестраивать снова и снова, а некоторые – представляют собой уникальные примеры австрийского барокко и рококо, какие не встретишь больше нигде в мире. На лекции гости смогут узнать о таких примерах самые неожиданные факты, о которых не найти информацию в интернете.