В МИЭТ рассказали, как соединить мозг с компьютером

В МИЭТ прошла лекция "Как соединить мозг с компьютером?"

В Национальном исследовательском университете МИЭТ прошла лекция "Как соединить мозг с компьютером". На ней преподаватель Иван Бобринецкий рассказал, как аппараты искусственного слуха и зрения передают сигналы мозгу, и познакомил слушателей с проблемами и перспективами совместного направления медицины и электроники, позволяющего осуществлять подобную коммуникацию компьютера и человеческого мозга. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.



Национальный исследовательский университет МИЭТ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования.

Московский институт электронной техники был образован в Зеленограде в 1965 году в качестве одного из важнейших звеньев в системе создания отечественной электронной промышленности. Последняя была призвана обеспечить эту быстроразвивающуюся отрасль высококвалифицированными специалистами в области микроэлектроники.

За годы существования вузом подготовлено более 25 тысяч специалистов, более 1200 докторов и кандидатов наук. Благодаря этому в свое время удалось обеспечить необходимую кадровую поддержку предприятий электроники во многих регионах страны, в особенности в Москве и Зеленограде. Выпускники МИЭТа являются основой кадрового и научного потенциала предприятий электроники.

В университете работают 13 факультетов, 35 основных и 20 базовых кафедр, аспирантура и докторантура, Московский областной центр новых информационных технологий.

МИЭТ осуществляет подготовку по 25 профилям бакалавриата и 30 магистерским программам. В последнее время в вузе появились такие новые образовательные программы, как "Нанотехнология в электронике", "Микросистемная техника", "Телекоммуникации", "Защищенные системы связи", "Управление качеством", "Перевод и переводоведение", "Дизайн" и др. Также в университете реализованы программы элитной подготовки специалистов в области высоких технологий с привлечением ведущих зарубежных фирм, таких, как Synopsys, Cadence, Motorola и т.д.

В официальном рейтинге Минобрнауки МИЭТ стабильно занимает место в первой пятерке среди 160 технических вузов страны.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – раздел электрофизиологии, который изучает закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи головы, а также метод записи этих потенциалов.

Неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга с помощью регистрации его биоэлектрической активности. Кроме того, это чувствительный метод исследования, который отражает малейшие изменения функции коры головного мозга и глубинных мозговых структур, обеспечивая при этом миллисекундное временное разрешение, не доступное при других способах исследования мозговой активности, в частности, ПЭТ и МРТ.

ЭЭГ позволяет проводить качественный и количественный анализ функционального состояния головного мозга и его реакций при действии раздражителей. Запись ЭЭГ широко применяют в диагностической и лечебной работе, в частности, при эпилепсии, в анестезиологии, а также для изучения работы мозга, связанной с реализацией функций восприятия, памяти, адаптации и пр.

Изучение электрических процессов мозга Изучать электрические процессы мозга первым начал Д. Реймон в 1849 году. Он показал, что мозг, как и нерв и мышца, обладает электрогенными свойствами. Изучать электрические процессы мозга первым начал Д. Реймон в 1849 году. Он показал, что мозг, как и нерв и мышца, обладает электрогенными свойствами. В 1882 году И. М. Сеченов опубликовал работу "Гальванические явления на продолговатом мозгу лягушки", где впервые были приведены факты наличия ритмической электрической активности мозга. В 1884 году Н. Е. Введенский, чтобы изучить работу нервных центров, применил телефонический метод регистрации. Он прослушивал активность продолговатого мозга лягушки и коры больших полушарий кролика. В результате Введенский подтвердил основные наблюдения Сеченова и доказал, что спонтанная ритмическая активность может быть обнаружена и в коре больших полушарий млекопитающих. Электроэнцефалографические исследования первым начал В. В. Правдич-Неминский, опубликовавший в 1913 году первую электроэнцефалограмму мозга собаки. Для исследованиях ученый использовал струнный гальванометр. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1928 году. Он и предложил называть запись биотоков мозга "электроэнцефалограмма". Однако работы Бергера, как и сам метод энцефалографии, широко стал применяться лишь после мая 1934 года, когда Эдриан и Мэттьюс убедительно продемонстрировали "ритм Бергера" на собрании Физиологического общества в Кембридже.

Мемристор – пассивный элемент в микроэлектронике, который может изменять сопротивление в зависимости от протекающего через него заряда. Мемристор также может быть описан как двухполюсник с нелинейной вольт-амперной характеристикой, наделенный гистерезисом. Теорию мемристора в 1971 году создал профессор Леон Чуа.

Какое-то время мемристор считали теоретическим объектом, который невозможно построить. Тем не менее, в 2008 году в исследовательской лаборатории фирмы Hewlett-Packard удалось создать лабораторный образец мемристора. Эта заслуга принадлежит коллективу ученых во главе с Р. С. Уильямсом.

Созданное устройство, в отличие от теоретической модели, не накапливает заряд, подобно конденсатору. Оно также не поддерживает магнитный поток как катушка индуктивности. Работу устройства обеспечивают химические превращения в тонкой (5 нм) двухслойной пленке двуокиси титана.

Явление гистерезиса в мемристоре позволяет использовать его в качестве ячейки памяти. Мемристоры способны заменить транзисторы во многих случаях, однако такая возможность рассматривается лишь гипотетически.

Помимо применения в вычислительной технике, мемристоры можно будет использовать, чтобы создавать искусственные нейроны и "электронный мозг".

Intel Corporation – американская корпорация, специализирующаяся на производстве широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе микропроцессоров, наборов системной логики (чипсеты) и др. Intel является крупнейшим в мире производителем микропроцессоров.

Основные покупатели продукции Intel – производители персональных компьютеров Dell, Hewlett-Packard и Apple. Вместе с микропроцессорами Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.

Компания Intel была основана 18 июля 1968 года Робертом Нойсом и Гордоном Муром, которые на тот момент только покинули Fairchild Semiconductor. Вскоре к ним присоединился Энди Гроув. Успех пришел к компании в 1971 году, когда началось сотрудничество Intel с японской компанией Busicom. Intel получила заказ на двенадцать специализированных микросхем, но по предложению инженера Тэда Хоффа был также разработан один универсальный микропроцессор Intel 4004. К 1990 г. Intel стала крупнейшим производителем процессоров для ПК.

Киборг (кибернетический организм) – биологический организм, наделенный механическими или электронными компонентами, машинно-человеческий гибрид. В научной фантастике в отдельных случаях киборгами называют андроидов.

Термин в 1960 году ввел Манфред Е. Клайнс и Натан С. Клин – авторы концепции расширения возможностей человека для выживания вне Земли. Их работа – результат размышлений о необходимости более близких, интимных отношений между человеком и машиной, по мере того как космические исследования становятся реальностью.

Повсеместно применяются кохлеарные имплантаты, которые позволяют восстановить слух пациентам с выраженной или тяжелой потерей слуха сенсоневральной этиологии. Кроме того, ведутся эксперименты с применением стволовых слуховых имплантатов. Последние позволяют восстановить слух некоторым пациентам с глухотой невральной этиологии.

В Институте реабилитации инвалидов в Чикаго женщине по имени Клодия Митчелл, потерявшей руку в дорожной аварии, была успешно имплантирована бионическая рука. Ранее подобные манипуляторы имплантировали пяти мужчинам. В 2008 году немецкие ученые-офтальмологи впервые имплантировали человеку глазной электронный протез, который полностью поместился внутри глаза. При этом было частично восстановлено зрение.

В 2013 году биохакер Тим Кэннон ввел чип непосредственно под кожу без применения анестезии.Чип под названием Circadia 1.0 записывает данные из тела Кэннона и передает их на любое мобильное устройстве с ОС Android.

Углеродные нанотрубки – протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров. Существуют технологии, которые позволяют сплетать их в нити неограниченной длины. Углеродные нанотрубки состоят из одной или нескольких свернутых в трубку графеновых плоскостей и заканчиваются как правило полусферической головкой, рассматривающейся как половина молекулы фуллерена.

Сканирующий зондовый микроскоп принадлежит к классу микроскопов, применяемых для получения изображения поверхности и ее локальных характеристик. Процесс построения изображения состоит в сканировании поверхности зондом, в результате чего можно получить трехмерное изображение поверхности (топографию) с высоким разрешением. Сканирующий зондовый микроскоп в современном виде изобрели в 1981 году Герд Карл Бинниг и Генрих Рорер. За это изобретение они получили Нобелевскую премию по физике за 1986 год. Награда была разделена между ними и изобретателем просвечивающего электронного микроскопа Э. Руска.

Различают следующие типы сканирующих зондовых микроскопов:

сканирующий атомно-силовой микроскоп;

сканирующий туннельный микроскоп;

ближнепольный оптический микроскоп.

Закон Мура – эмпирическое наблюдение, сделанное впервые Гордоном Муром, который отметил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.

Интервал в 18 месяцев, который также часто цитируют, связан с прогнозом Давида Хауса из компании Intel. Последний считал, что производительность процессоров должна удваиваться каждые 18 месяцев в связи с сочетанием роста количества транзисторов и быстродействия каждого из них.

