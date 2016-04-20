LIVE: Ася Казанцева и Александр Панчин дают рецепты вечной молодости

Врачи XX века неплохо постарались, чтобы защитить наш организм от внешних угроз. Были придуманы антибиотики, прививки и целый арсенал медикаментов, чтобы болели как можно меньше и как можно дольше жили. Новое столетие поставило новую задачу – теперь человечеству предстоит бороться с процессами, происходящими внутри нас, в наших головах и телах.

В четверг, 21 апреля, на дизайн-завод Flacon придут лауреат премии "Просветитель" Ася Казанцева и кандидат биологических наук Александр Панчин, чтобы рассказать о последних достижениях с области борьбы со старением. Журналист и популяризатор науки Ася предложит несколько простых правил, которым мы можем следовать каждый день, чтобы увидеть не только правнуков, но и праправнуков. Администратор интернет-сообщества "Ученые против лженауки" Александр со всей серьезностью разъяснит, как биотехнологии преуспели в поисках "таблеток от старости".

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