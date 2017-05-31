Трем российским легкоатлеткам разрешили выступать под нейтральным флагом

Фото: m24.ru/Александр Иванов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила до международных соревнований трех российских легкоатлеток – Ксению Аксенову, Веру Ребрик и Веру Рудакову. Они смогут выступать под нейтральных флагом, сообщается в пресс-релизе организации.

Вместе с тем, дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему остается в силе.

Ребрик является чемпионкой Европы 2012 года по метанию копья, Аксенова – бегунья на 400 метров, чемпионка России и Европы 2010 года, Рудакова – бегунья на 400 метров с барьерами, серебряный призер чемпионата России 2015 года.

Допуск от ИААФ к международным стартам уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова. При этом 43 заявки были отклонены.

Ранее выступление российских спортсменов под нейтральным флагом допустил Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что прежде всего должны учитываться интересы спортсмена.