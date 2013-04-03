7 апреля в столице состоится "Первый забег" Московского марафона

Фото: ИТАР-ТАСС

7 апреля в столице состоится "Первый забег" - предварительный этап Московского марафона, который пройдет в сентябре. Участники пробегут дистанцию в 5 километров.

"Это будет предварительный забег перед марафоном, - рассказала корреспонденту M24.ru креативный директор Московского марафона Александра Боярская. - "Мы не относимся к нему, как к спортивному мероприятию. Это что-то вроде проверки своих возможностей, тренировки. Или просто способ поднять себе настроение".

Тем не менее, результаты будут фиксироваться с помощью точных приборов и отображаться на табло, а победителей ждут призы.

Участникам предстоит пробежать 5 километров по Лужнецкой, Саввинской и Новодевичьей набережным.