19 августа 2015, 17:15

На Мясницкой улице установят памятник архитектору Ле Корбюзье

Фото: facebook.com/DgpMos

Памятник выдающемуся архитектору Ле Корбюзье готовят к открытию на Мясницкой улице, сообщает департамент градостроительной политики Москвы.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Ле Корбюзье (Шарля-Эдуара Жаннере-Гри), который оказал огромное влияние на архитектуру ХХ века.

Он работал над такими объектами, как капелла в Роншане, вилла Сава, Дворец Советов и Центросоюз в Москве. В российской столице он побывал три раза – в 1928, 1929 и 1930 годы.

Проект Центросоюза (сейчас там находится Росстат) стал одним из первых в Европе больших офисным комплексов со сплошным остеклением. Его называют крайне новаторским, опережающим время – это касается конструкций, примененных материалов и многого другого.

Горожане в соцсети уже начинают публиковать фото нового памятника великому архитектору.

Ле Корбюзье считается одним из наиболее значимых архитекторов XX века. Он родился 6 октября 1887 в Швейцарии.

Он – представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. Здания по его проектам построены в разных странах – в Швейцарии, Франции, Германии, США, Аргентине, Японии, России, Индии, Бразилии.

Скончался в возрасте 77 лет, утонув, предположительно из-за сердечного приступа, во время заплыва у мыса Рокебрюн, на Средиземном море.

ле Корбюзье культурное наследие Мясницкая улица памятник

