На Мясницкой улице установят памятник архитектору Ле Корбюзье

Фото: facebook.com/DgpMos

Памятник выдающемуся архитектору Ле Корбюзье готовят к открытию на Мясницкой улице, сообщает департамент градостроительной политики Москвы.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Ле Корбюзье (Шарля-Эдуара Жаннере-Гри), который оказал огромное влияние на архитектуру ХХ века.

Он работал над такими объектами, как капелла в Роншане, вилла Сава, Дворец Советов и Центросоюз в Москве. В российской столице он побывал три раза – в 1928, 1929 и 1930 годы.

Проект Центросоюза (сейчас там находится Росстат) стал одним из первых в Европе больших офисным комплексов со сплошным остеклением. Его называют крайне новаторским, опережающим время – это касается конструкций, примененных материалов и многого другого.

Горожане в соцсети уже начинают публиковать фото нового памятника великому архитектору.