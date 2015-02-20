В музее "Бородинская битва" устроят квест для детей

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Изучить ружейные приемы и пройти курс строевой подготовки детям предложат в музее-панораме "Бородинская битва". Здесь в День защитника Отечества устроят историческую игру-квест, сообщает информационный центр столичного правительства.

Ребята разделятся на отряды, получат карту и задания. Им предстоит в сопровождении экскурсовода найти штаб российской армии и доставить туда секретное донесение. В финале игроков ждет вкусное угощение.

Кроме того, 23 февраля в музее будут рассказывать о роли партизан в Отечественной войне 1812 года.

Гости "Бородинской битвы" также станут участниками "Дня русского солдата". Посетители смогут увидеть снаряжение и обмундирование российской армии от Петровской эпохи до времен Великой Отечественной войны – его продемонстрируют участники клубов военно-исторической реконструкции.

В 16.00 состоится показ фильм Анны Булгаковой и Дениса Федорина "До войны я был маленьким". Картина посвящена детям, которые добровольно оказались на фронтах Первой мировой войны. Авторы ленты встретятся со зрителями и ответят на их вопросы.

Напомним, 23 февраля на катке ВДНХ пройдет фестиваль для любителей конькобежного спорта. Проведение фестиваля приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

В праздничный день в столице запустят салют из 72 установок.