Многокомнатные квартиры в столичных новостройках подорожали – эксперты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Многокомнатные квартиры в новостройках столицы подорожали в 2016 году почти на 13 процентов, сообщает риелторская компания Est-a-Tet.

Стоимость квадратного метра многокомнатной квартиры доходит до 174,4 тысячи рублей. В среднем стоимость квартиры с четырьмя комнатами и больше выросла на 20 процентов и составляет около 21,4 миллиона рублей.

При этом средняя цена за "квадрат" студии в новостройке упала на восемь процентов – до 146,7 тысячи рублей. Средний бюджет покупки такого типа жилья снизился на 11 процентов и составляет 3,8 миллиона рублей.