Многокомнатные квартиры в столичных новостройках подорожали – эксперты

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Многокомнатные квартиры в новостройках столицы подорожали в 2016 году почти на 13 процентов, сообщает риелторская компания Est-a-Tet.
Стоимость квадратного метра многокомнатной квартиры доходит до 174,4 тысячи рублей. В среднем стоимость квартиры с четырьмя комнатами и больше выросла на 20 процентов и составляет около 21,4 миллиона рублей.
При этом средняя цена за "квадрат" студии в новостройке упала на восемь процентов – до 146,7 тысячи рублей. Средний бюджет покупки такого типа жилья снизился на 11 процентов и составляет 3,8 миллиона рублей.
По его словам, за 11 месяцев 2016 года около 90 процентов сделок на рынке вторичного жилья прошли со скидкой не менее 10 процентов. Средний бюджет на покупку квартиры в Москве на вторичном рынке сократился до 7 миллионов 850 тысяч рублей.