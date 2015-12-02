Перепланировку квартир в новостройках можно согласовать заранее

В новостройках можно будет заранее согласовать перепланировку

Владельцы квартир в новостройках смогут затевать перепланировку до получения свидетельства о государственной регистрации права собственности, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Причем согласование проходит независимо от того, построен дом за счет столичного бюджета или же по договору участия в долевом строительстве.

Для этого нужно обратиться в центр госуслуг "Мои документы" с необходимым пакетом документов. Так, если дом построен за счет города, то необходимы следующие документы:

копия распорядительного документа правительства Москвы о строительстве объекта;

копия акта приемки законченного производством строительно-монтажных работ объекта, подписанного всеми членами комиссии и утверждённого заказчиком, назначившим комиссию;

справка о присвоении адреса;

документы о соответствии строительных адресов почтовому адресу объекта;

документы, подтверждающие предоставление помещения заявителю.

Если же объект построен по договору участия в долевом строительстве, то нужно предоставить:

копию договора (при наличии подлинника) на участие в долевом строительстве с согласием застройщика на перепланировку помещения либо просто нотариально заверенную копию;

копию договора об уступке прав (если таковая по договору);

копию акта приема-передачи недвижимости (при предъявлении подлинника) либо копию, заверенную нотариально;

справку от застройщика о выполнении участником долевого строительства всех обязательств по договору (если актом приёма-передачи недвижимости выполнение данных обязательств не предусмотрено);

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, в Москве перестали продавать квартиры без ремонта, поскольку на каждые 10 квартир приходится около двух покупателей.

По мнению эксперта, квартир на рынке много, и при прочих равных условиях покупатель останавливается на квартире, в которой можно жить. К тому же надо учитывать, что 85 процентов людей, которые продают и покупают квартиры в Москве, это так называемые "альтернативщики". Они продают или меняют свои квартиры и сразу приобретают другие. Соответственно им негде жить, у них нет много времени на переезд, ремонт и его оплату.

Без ремонта квартира окажется дороже, сейчас все стройматериалы импортные, поэтому проще напрячься и купить отремонтированную квартиру. Разница в цене между квартирами с отделкой и без отделки составляет около 10 процентов.