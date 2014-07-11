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Квартира

11 июля 2014, 17:34

Легальный рынок аренды жилья вырос в четыре раза - Решетников

квартира аренда жилья Максим Решетников

"Интервью": Максим Решетников - о налоге на сдачу квартиры в аренду

По итогам 2014 года в налоговые органы будет подано около 30 тысяч деклараций о доходах от аренды квартир, этот показатель за три года вырос в четыре раза, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"В 2011 году москвичи подали 7 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц, где они зафиксировали, что да, "мы сдаем квартиры в аренду и платим налог". В этом году мы ожидаем, что будет подано 30 тысяч деклараций. Соответственно, за три года этот показатель вырос в 4 раза, это очень неплохая динамика", - сказал Решетников.

При этом он отметил, что всего в столице сдается около 300-400 тысяч квартир, но москвичи начинают сами понимать, что сдавать квартиры легально - это нормально.

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Решетников также рассказал о системе выявления нелегальной аренды квартир. Так, на первом этапе опорный пункт охраны правопорядка собирает "сигналы" от местных жителей, ТСЖ и работников управляющих компаний. После этого с проверкой по квартирам идут участковые.

"Они не могут проникнуть в жилище без решения суда, но обратиться за разъяснениями имеют возможность. Но, если им дверь не откроют, то попасть квартиру участковые не смогут. Но как правило люди открывают, и есть возможно задать вопрос на лестничной клетке", - пояснил глава департамента.

Затем устанавливается владелец квартиры. Участковый имеет право попросить договор аренды или даже регистрацию. "В результате собирается комплект документов, берутся разъяснения. И эти документы соответствующим протоколом направляются уже в налоговые органы", - сказал Решетников.

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