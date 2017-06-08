Рекордную явку отметили на голосовании по включению домов в программу реновации

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Голосование по включению домов в программу реновации жилья отличается рекордно высокой явкой. По состоянию на 8 июня проголосовали уже свыше 60 процентов квартир, сообщает Агентство "Москва".
Как напомнил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, сообщить о своей позиции по этому вопросу можно будет еще в течение семи дней. Голоса от 204,5 тысячи квартир уже были приняты и учтены. Таким образом, явка составила 60,5 процента от общего числа квартир.
"За три недели 60,5 процента проголосовавших – это беспрецедентный характер активности жителей, потому что я не помню, чтобы у нас на каких-то последних выборах была такая явка", – заявил председатель Общественной палаты.
По его мнению, активность горожан свидетельствует о том, насколько актуальным является вопрос об обновлении жилфонда. "Москвичи настроены решать проблему в рамках предложенных процедур голосования. Это говорит о доверии к этим процедурам", – подытожил Ремчуков.
Голосование о включении домов в программу реновации продлится до 15 июня.
История вопроса7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при капитальном ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960 годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал ему снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
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