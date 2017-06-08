Рекордную явку отметили на голосовании по включению домов в программу реновации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Голосование по включению домов в программу реновации жилья отличается рекордно высокой явкой. По состоянию на 8 июня проголосовали уже свыше 60 процентов квартир, сообщает Агентство "Москва".

Как напомнил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, сообщить о своей позиции по этому вопросу можно будет еще в течение семи дней. Голоса от 204,5 тысячи квартир уже были приняты и учтены. Таким образом, явка составила 60,5 процента от общего числа квартир.

"За три недели 60,5 процента проголосовавших – это беспрецедентный характер активности жителей, потому что я не помню, чтобы у нас на каких-то последних выборах была такая явка", – заявил председатель Общественной палаты.

По его мнению, активность горожан свидетельствует о том, насколько актуальным является вопрос об обновлении жилфонда. "Москвичи настроены решать проблему в рамках предложенных процедур голосования. Это говорит о доверии к этим процедурам", – подытожил Ремчуков.

Голосование о включении домов в программу реновации продлится до 15 июня.







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