Россиянин Сергей Карякин выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов

Фото: AP/Juan Karita

Россиянин Сергей Карякин на Yamaha выиграл ралли-рейд "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов. Для него это первый триумф в престижной многодневной гонке.

Второе место досталось чилийцу Игнасио Касале, третьим стал аргентинец Пабло Копетти.

Ранее экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда в зачете грузовиков. На втором месте разместился другой представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников.