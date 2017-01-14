Форма поиска по сайту

14 января 2017, 17:48

Транспорт

Россиянин Сергей Карякин выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов

Фото: AP/Juan Karita

Россиянин Сергей Карякин на Yamaha выиграл ралли-рейд "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов. Для него это первый триумф в престижной многодневной гонке.

Второе место досталось чилийцу Игнасио Касале, третьим стал аргентинец Пабло Копетти.

Ранее экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда в зачете грузовиков. На втором месте разместился другой представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников.

Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран – Парагвая, Боливии и Аргентины. Парагвай принял гоночный караван впервые.

Гонка проходила со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.

квадроциклы Сергей Карякин Yamaha новости спорта Дакар

