Россиянин Сергей Карякин выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов

Фото: AP/Juan Karita
Россиянин Сергей Карякин на Yamaha выиграл ралли-рейд "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов. Для него это первый триумф в престижной многодневной гонке.
Второе место досталось чилийцу Игнасио Касале, третьим стал аргентинец Пабло Копетти.
Ранее экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда в зачете грузовиков. На втором месте разместился другой представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников.
Гонка проходила со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.