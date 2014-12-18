Курс евро на пятницу снизился на 11 рублей, доллара - на 8 рублей

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Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 19 декабря. Курс европейской валюты снизился на 11,25 рубля - до 73,34 рубля. Доллар потерял 8 рублей 19 копеек, его курс составит 59,61 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, составила 65,78 рубля.

Напомним, что 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.