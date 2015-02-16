Совет Федерации разработал законопроект о запрете курения во дворах

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Совет Федерации подготовил поправки в "антитабачный" закон, которые запрещают курить ближе чем в 50 метров от детских площадок. Если документ будет принят, почти все дворы многоквартирных домов попадут в некурящую зону. Об этом M24.ru сообщил зампред комитета по социальным вопросам верхней палаты парламента Игорь Чернышев.

"Законопроект запрещает курить в 50 метрах от детской площадки. Почти все дворы попадают в это расстояние", - сказал Чернышев. Он напомнил, что в подъездах курить уже запрещено. Жильцы могут дымить только в своих квартирах. "Нужно двигаться поэтапно. Необходимость в запрете курения во дворах есть", - заявил сенатор.

Совет Федерации предлагает внести изменения в федеральный закон №15 "Об охране здоровья граждан", более известный как "антитабачный". Поправки также вводят запрет на курение в подуличных переходах, на остановках общественного транспорта, в парках, на пляжах и в других рекреационных зонах. Предлагается запретить торговлю табаком в торговых точках, где продаются товары, популярные у детей и молодежи, а также ближе пяти метров от касс в обычных магазинах.

Проект изменений успешно прошел "нулевые чтения" в Общественной палате РФ. Вместе с тем представители Минздрава отметили, что поправки стоит вносить не раньше июня. Тогда исполнится год с момента вступления в полную силу "антитабачного" закона. Когда он был принят, борцы за здоровый образ жизни и защитники прав курильщиков договорились подождать 12 месяцев до внесения новых поправок.



"Антитабачный" закон частично вступил в силу еще в 2013 году. Тогда курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках и на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов. С 1 июня 2014 года употребление табака запрещено в ресторанах, клубах, отелях, магазинах, самолетах и поездах. Штрафы для физических лиц составляют 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей. В Москве уже разработали постановление, которое все-таки позволит курить в летних кафе . А РЖД предлагает оборудовать в поездах дальнего следования специальные вагоны для курильщиков



В департаменте ЖКХ города не смогли пояснить, сколько дворов полностью попадут в некурящую зону, поскольку их площадь и планировка сильно различаются.

Представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков говорит, что если запрет на курение ближе чем в 50 метрах от детской площадки вступит в силу, то почти все столичные дворы полностью попадут в некурящую зону. "В центре площадь дворов часто всего 100-200 квадратных метров. В новостройках дворы больше, но там несколько детских площадок на один дом. В целом предложенное ограничение правильное. Не надо курить рядом с детьми", - отметил Диваков.

По словам эксперта, нарушители попадут в зоны дворовых камер видеонаблюдения. Отметим, что курильщиков в подъезде уже могут штрафовать на основании записей с камер. Начальник отдела департамента информационных технологий Дмитрий Головин пояснял M24.ru, что записи хранятся пять дней. И если жильцы напишут заявление на курящего соседа, то полиция "поднимет" архив и оштрафует нарушителя.

Главный архитектор города Калуги, экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко говорит, что, если новый запрет будет принят, то в некурящую зону попадут более трети всей площади жилых кварталов.

"Все дворы домов на Ленинском проспекте, Фрунзенской набережной и других, построенных в 1950-60 годах, полностью попадают в некурящую зону. Дома, построенные в 1970-80 годах, были длиннее. Но за прошедшие годы жители сами "уплотняли" их, организовывали новые детские площадки, "грибочки". Так что курить там, если и можно будет, то где-нибудь в уголочке, возле торца дома", - пояснил Ткаченко.

При этом некурящими могут стать дворы не только в Москве, но и в других городах, поскольку планировочные нормы по всей стране одинаковые.

Ткаченко напомнил, что по нормативам детские площадки должны находиться на расстоянии минимум 25 метров от проезжей части. "Получается, что табачный дым признается в два раза более вредным, чем автомобильные выхлопы. Хотя 90% вредных выбросов в Москве приходится на транспорт", - заметил собеседник M24.ru.

Психиатр-нарколог Василий Анч не считает запрет на курение возле детских площадок эффективной мерой по борьбе с вредными привычками. "Чтобы наказать нарушителей, придется подключать полицию, начнутся конфликты. К тому же непонятно, почему именно 50 метров, а не 49 или 45. Более целесообразно было бы повысить стоимость сигарет. Например, в Европе они стоят порядка 200 рублей в переводе на нашу валюту", - отметил Анч.

София Сарджвеладзе