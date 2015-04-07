Часть пугающих надписей на сигаретных пачках могут заменить позитивными

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Минздрав рассмотрит инициативу о том, чтобы размещать на сигаретных пачках позитивные надписи о преимуществах здорового образа жизни и отказа от курения, если она наберет 100 тысяч голосов россиян. Об этом M24.ru сообщила помощник министра здравоохранения РФ Татьяна Клименко. Неделю назад соответствующее предложение было опубликовано на сайте "Российская общественная инициатива" и уже набрало более 5 тысяч голосов. По мнению экспертов, позитивные картинки можно ради эксперимента напечатать на части сигаретных пачек.

Авторы инициативы считают, что публикация позитивной информации будет эффективнее страшных фотографий о последствиях курения. "Многие курильщики неосознанно переворачивают пачку сигарет так, чтобы не видеть ужасных картинок. Вместо того, чтобы пугать курильщиков, было бы эффективней размещать на пачках сигарет информацию о преимуществах здорового образа жизни, отказа от курения", - говорится на сайте РОИ.

На сигаретных упаковках предлагается печатать напоминания: "Бросив курить, вы сэкономите как минимум 15 тысяч рублей в год", "Когда вы бросите курить, вы станете намного спокойней и уверенней в себе". Курильщикам также хотят рассказать, какие позитивные изменения произойдут в организме после отказа сигарет и что поможет отказаться от вредной привычки: спорт, прогулки на свежем воздухе, овощи и фрукты в рационе. Авторы инициативы предлагают создать сайт с информацией, которая поможет отказаться от вредной привычки, и также печатать его адрес на сигаретных упаковках.

Предложение было опубликовано на РОИ неделю назад. За него уже проголосовали более 5 тысяч человек. Инициатива РОИ передается в экспертный совет при правительстве РФ, если ее поддержат 100 тысяч пользователей.

Помощник министра здравоохранения РФ Татьяна Клименко сказала M24.ru, что, если инициатива наберет необходимое число голосов, Минздрав рассмотрит ее. При этом, по ее словам, на одной упаковке нельзя одновременно помещать предупреждение об опасности и позитивный призыв. "По закону нейролингвистики нельзя помещать негативную и позитивную информацию. Негативная поглотит позитивную, и та не сработает", - пояснила Клименко.

Устрашающие фотографии на пачках сигарет в России начали печатать летом 2013 года. Курильщикам напоминают об опасности онкологических заболеваний, рождения мертвых детей, импотенции и так далее. При этом в Минздраве сообщали, что получают от мужчин-курильщиков обращения с просьбой убрать напоминание о возможных проблемах с потенцией. В том же 2013 году частично вступил в силу "антитабачный" закон. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, учебных заведениях, на детских площадках, пляжах, автозаправках и ближе 15 метров от транспортных объектов. С 1 июня 2014 года дымить запрещено в кафе и ресторанах, клубах и отелях, магазинах, самолетах и поездах. Штрафы для физических лиц составляют 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей. Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Алексей Шебашов отметил, что, по данным западных исследований, 10-15% курильщиков отказывались от сигарет в том числе из-за устрашающих фотографий и надписей на пачках. "У них были и другие стимулы: проблемы со здоровьем, деньги, неудобства на работе. Плюс картинки на пачках, которые стали дополнительной информацией", - сказал Шебашов.



Психиатр-нарколог Василий Анч считает, что нужно использовать разные виды антитабачной пропаганды. На одних сигаретных пачках можно публиковать устрашающие картинки, на других - позитивные надписи о преимуществах жизни без сигарет. "Любая пропаганда здорового образа жизни рано или поздно окажет положительный эффект. Поэтому напоминать на пачках, что отказ от сигарет сделает сердце и легкие здоровыми, абсолютно целесообразно", - пояснил Анч.

Кроме того, через сигаретные упаковки нужно призывать курильщиков обращаться к врачам. "Никотин относится к наркотическим веществам. Патологическая зависимость от него формируется в структурах подсознания. Не каждый понимает, что это болезнь, и нужно обратиться к специалисту", - заключил нарколог.

Между тем председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что позитивные призывы на пачках сигарет будут неэффективны, как и черно-белые предупреждения "Курение убивает", которые сейчас печатаются на фронтальной стороне пачек. "У нас есть заключение психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова о том, что лучшей мерой воздействия на курильщиков стала бы публикация устрашающих картинок с двух сторон пачки", - пояснил Янин.

При этом нельзя просто запугивать курильщиков. Нужно подсказать им выход из ситуации. "На пачках стоит печатать телефон горячей линии, по которой человек сможет получить консультацию по отказу от курения. Мы уже внесли свои предложения в Минздрав", - отметил Янин