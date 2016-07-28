Храмовую табличку XIX века нашли археологи в центре Москвы

Фото: Wikimedia.org/A.Savin

Археологи обнаружили церковную табличку 1889 года с памятной гравировкой на пересечении Нового Арбата и Поварской улицы, сообщает mos.ru.

Надпись на ней посвящена строительству новой ограды церкви Симеона Столпника на Поварской, возведенной еще в XVII столетии. Табличка изготовлена из латунных сплавов. Она красного оттенка, а гравировка на ней покрыта слоем мела.

Табличку детально изучат археологи, а затем она поступит в экспозицию Музея Москвы, где до середины сентября работает выставка исторических предметов, открытых при ремонте по программе "Моя улица".

Фото: mos.ru

В тексте старинной таблички содержится не только дату строительства ограды, но и имя благотворителя, на средства которого ее возвели, и имя священника, который был настоятелем церкви в ту пору.

Сама ограда церкви не сохранилась, ее разобрали в 60-е годы XX века. Церковь Симеона Столпника на Поварской улице построили в 1676–1679 годах по указу царя Федора Алексеевича в стиле русского узорочья. Внутри храма сегодня можно увидеть сохранившиеся белокаменные надгробные плиты XVII–XVIII веков.