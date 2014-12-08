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Культурное наследие

08 декабря 2014, 14:05

На домах начали устанавливать мемориальные таблички о репрессированных

культурное наследие мемориальные знаки Последний адрес Елена Висенс

Фото: предоставлено организаторами проекта "Последний адрес"

На столичных домах начали устанавливать мемориальные таблички с именами репрессированных. Об этом M24.ru сообщила координатор проекта "Последний адрес" Елена Висенс.

"В среду мы будем устанавливать оставшиеся таблички из первой партии. Часть мы уже установили в выходные, просто потому что удобнее, когда не так много народу и не так много машин. Однако не во всех домах смогли присутствовать заявители, поэтому остальные знаки установим 10 декабря", - рассказала Елена Висенс.

О проекте

Проект "Последний адрес" разрабатывался совместными усилиями правозащитного центра "Мемориал", журналистов, историков, архитекторов, художников и самых обычных жителей города.

В его рамках на домах, где жили репрессированные, установят мемориальные знаки. На табличке из оцинкованной стали размером 10 на 17 сантиметров напишут: имя репрессированного, даты его рождения, ареста, гибели и реабилитации.

Знак смонтируют на фасаде здания, причем, если в одном доме жили несколько репрессированных, для каждого человека будет установлена отдельная табличка. Основополагающий принцип этого проекта – "Одно имя, одна жизнь, один знак".

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Висенс отметила, что установкой табличек будет заниматься сам "Последний адрес". "Все эти "услуги", скажем так, мы берем на себя. Если человек подал заявку, то ему, конечно, хочется, чтобы его предупредили, что к нему придут и повесят эту табличку", - добавила Висенс.

Она отметила, что в дальнейшем они планируют самостоятельно договариваться об установке табличек с владельцами каждого дома. "Сейчас у нас пока не было проблем, потому что владельцы тех домов, на которых мы устанавливаем знаки, были не против. И когда мы вешали первые знаки, даже управдомы выходили, помогали, то есть никаких "но" не было", - сказала Елена Висенс.

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