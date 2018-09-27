Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно – о песне "Натали", скрытых талантах и мечтах

5 октября проект "Классика в темноте" презентует в Москве новое иммерсивное шоу, основанное на произведениях классической музыки. Специальный гость программы – всемирно-известный композитор, друг и ученик Астора Пьяццоллы, гениальный музыкант Ришар Гальяно.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Он признан лучшим аккордеонистом мира и является создателем нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона – new musette. Незадолго до концерта Ришар Гальяно ответил на вопросы портала Москва 24.

– Самый популярный стереотип о вас?

– Думаю, что самый популярный стереотип обо мне – это то, что я являюсь очень популярным аккордеонистом. Но я это мнение полностью поддерживаю (смеется).

– Вещь, расстаться с которой выше ваших сил?

– Для меня это любовь и дружба с близкими людьми.

– Что сделано, то сделано – но вы в это больше никогда не ввяжетесь?

– Я ни о чем не жалею. Все есть путь и судьба!

– На что вам никогда не хватало смелости?

– Переехать жить заграницу, например в Штаты.

– Ваш главный скрытый талант?

– Я обожаю скорость. Наверное, я смог бы работать пилотом.

– За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

– Кажется, всю мою жизнь подарки судьбы падали на меня с неба. Так что я не таю никаких обид.

– В какой точке мира вам комфортнее всего?

– Весь земной шар. Серьезно, мне комфортно везде! Главное – чувствовать позитивные вибрации и замечать дружелюбие и приветливых людей.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

– Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить?

– Все сбывается: моя жизнь, моя карьера, путешествия, концерты.

– На сколько лет вы себя чувствуете?

– На 14.

– Что может вызвать у вас какой-то эмоциональный отклик – в плеере, на книжной полке, на экране?

– В литературе мне особенно нравятся биографии, последние, которые я читал: это Мишель Легран и Эрик Сати. В кино мне очень нравится Феллини, Одиард (отец и сын). А что касается музыки... Я люблю всю прекрасную музыку!

– Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

– Желание, которое, вероятно, многие разделяют со мной: больше мира, чем конфликтов, войн, голода и больше баланса в достатке людей.

– Вспомните свое первое впечатление о Москве?

– Во время моего первого визита в Москву, мне вспомнилась песня Жильбера Беко "Натали". Я тогда увидел Красную площадь, кафе "Пушкин" и... прекрасных девушек на улицах.