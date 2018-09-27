Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

27 сентября, 00:03

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно – о песне "Натали", скрытых талантах и мечтах

культура музыка истории

5 октября проект "Классика в темноте" презентует в Москве новое иммерсивное шоу, основанное на произведениях классической музыки. Специальный гость программы – всемирно-известный композитор, друг и ученик Астора Пьяццоллы, гениальный музыкант Ришар Гальяно.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Он признан лучшим аккордеонистом мира и является создателем нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона – new musette. Незадолго до концерта Ришар Гальяно ответил на вопросы портала Москва 24.

– Самый популярный стереотип о вас?

– Думаю, что самый популярный стереотип обо мне – это то, что я являюсь очень популярным аккордеонистом. Но я это мнение полностью поддерживаю (смеется).

– Вещь, расстаться с которой выше ваших сил?

– Для меня это любовь и дружба с близкими людьми.

– Что сделано, то сделано – но вы в это больше никогда не ввяжетесь?

– Я ни о чем не жалею. Все есть путь и судьба!

– На что вам никогда не хватало смелости?

– Переехать жить заграницу, например в Штаты.

– Ваш главный скрытый талант?

– Я обожаю скорость. Наверное, я смог бы работать пилотом.

– За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

– Кажется, всю мою жизнь подарки судьбы падали на меня с неба. Так что я не таю никаких обид.

– В какой точке мира вам комфортнее всего?

– Весь земной шар. Серьезно, мне комфортно везде! Главное – чувствовать позитивные вибрации и замечать дружелюбие и приветливых людей.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

– Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить?

– Все сбывается: моя жизнь, моя карьера, путешествия, концерты.

– На сколько лет вы себя чувствуете?

– На 14.

– Что может вызвать у вас какой-то эмоциональный отклик – в плеере, на книжной полке, на экране?

– В литературе мне особенно нравятся биографии, последние, которые я читал: это Мишель Легран и Эрик Сати. В кино мне очень нравится Феллини, Одиард (отец и сын). А что касается музыки... Я люблю всю прекрасную музыку!

– Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

– Желание, которое, вероятно, многие разделяют со мной: больше мира, чем конфликтов, войн, голода и больше баланса в достатке людей.

– Вспомните свое первое впечатление о Москве?

– Во время моего первого визита в Москву, мне вспомнилась песня Жильбера Беко "Натали". Я тогда увидел Красную площадь, кафе "Пушкин" и... прекрасных девушек на улицах.

Лучкина Наталья

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать