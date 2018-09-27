Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно – о песне "Натали", скрытых талантах и мечтах

5 октября проект "Классика в темноте" презентует в Москве новое иммерсивное шоу, основанное на произведениях классической музыки. Специальный гость программы – всемирно-известный композитор, друг и ученик Астора Пьяццоллы, гениальный музыкант Ришар Гальяно.
Он признан лучшим аккордеонистом мира и является создателем нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона – new musette. Незадолго до концерта Ришар Гальяно ответил на вопросы портала Москва 24.
– Самый популярный стереотип о вас?
– Думаю, что самый популярный стереотип обо мне – это то, что я являюсь очень популярным аккордеонистом. Но я это мнение полностью поддерживаю (смеется).
– Вещь, расстаться с которой выше ваших сил?
– Для меня это любовь и дружба с близкими людьми.
– Что сделано, то сделано – но вы в это больше никогда не ввяжетесь?
– Я ни о чем не жалею. Все есть путь и судьба!
– На что вам никогда не хватало смелости?
– Переехать жить заграницу, например в Штаты.
– Ваш главный скрытый талант?
– Я обожаю скорость. Наверное, я смог бы работать пилотом.
– За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?
– Кажется, всю мою жизнь подарки судьбы падали на меня с неба. Так что я не таю никаких обид.
– В какой точке мира вам комфортнее всего?
– Весь земной шар. Серьезно, мне комфортно везде! Главное – чувствовать позитивные вибрации и замечать дружелюбие и приветливых людей.
– Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить?
– Все сбывается: моя жизнь, моя карьера, путешествия, концерты.
– На сколько лет вы себя чувствуете?
– На 14.
– Что может вызвать у вас какой-то эмоциональный отклик – в плеере, на книжной полке, на экране?
– В литературе мне особенно нравятся биографии, последние, которые я читал: это Мишель Легран и Эрик Сати. В кино мне очень нравится Феллини, Одиард (отец и сын). А что касается музыки... Я люблю всю прекрасную музыку!
– Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?
– Желание, которое, вероятно, многие разделяют со мной: больше мира, чем конфликтов, войн, голода и больше баланса в достатке людей.
– Вспомните свое первое впечатление о Москве?
– Во время моего первого визита в Москву, мне вспомнилась песня Жильбера Беко "Натали". Я тогда увидел Красную площадь, кафе "Пушкин" и... прекрасных девушек на улицах.