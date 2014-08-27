На Фестивале полезных умений школьников научат завязывать галстуки-бабочки

Фото: m24.ru / Александр Авилов

31 августа на летней веранде культурного центра "Зеленоград" пройдет Фестиваль полезных умений, посвященный началу нового учебного года. Ребят научат правильно завязывать галстуки-бабочки, делать домики из бумаги и готовить вкусные завтраки.

Девочек пригласят на показ детских мод, выставку одежды и мастер-класс по плетению косичек. На других творческих занятиях ребята будут варить мыло, готовить аппетитные и креативные завтраки, собирать цветочные букеты. Еще удастся освоить каллиграфию.

Одним из самых интересных событий фестиваля станет мастер-класс по объемному моделированию. Гостей праздника научат создавать дома и композиции из обычной бумаги. Слушателям занятия также расскажут, где применяются бумажные 3D-макеты.

Родители тоже не будут скучать на Фестивале полезных умений. Им предложат сходить на занятие по фотографии - чтобы затем достойно запечатлеть свои детей на Дне знаний. Кстати, всем, кто не успел закупиться к 1 сентября необходимыми канцелярскими и прочими школьными принадлежностями, предложат приобрести их прямо на фестивале.

Всех гостей фестиваля в конце события ждет чаепитие.

Начало фестиваля - в 12.00. Вход свободный.

Напомним, что 1 сентября в школу пойдут более 93 тысяч детей. В столице в этот день откроется восемь новых учебных заведений. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

M24.ru уже писал о том, как изменится жизнь столичных школьников с нового учебного года - прочитать об этом можно здесь.