Команды Высшей лиги КВН выступят в парке Фили

Фото: kultura.mos.ru

В воскресенье, 31 августа, в рамках празднования Дня знаний в парке Фили выступят команды Высшей лиги КВН: "Кефир" из города Нягань и "Парапапарам" из Москвы.

"КВНщики представят полноценные программы выступлений. Конкурс "Разминка" члены участники команд проведут вместе со зрителями, а главным украшение праздника станет классика КВН – конкурс "Домашнее задание", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Также в этот вечер запланировано выступление музыкального дуэта forMad.

Зрителей ждут в летнем кинотеатре парка. Праздник стартует в 18.30 и завершится в 20.30.

Вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что в парке "Кузьминки" в преддверии Дня знаний организуют мастер-классы по балету, а в парке "Северное Тушино" - цирковое "Надувное шоу".