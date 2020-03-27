Что смотреть в кино с 28 марта

Главный хит недели – слоненок Дамбо, в тени от ушей которого чуть было не остались пять интересных фильмов. Среди них – легендарная "Асса", новая провокация от создателей ужастика "Прочь", "Пляжный бездельник" с Мэттью Макконахи в женских трусах и неоднозначная "Амбивалентность" Антона Бильжо.

"Мы"

Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=-8yDtA-hwkc]HD Трейлеры

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За всю историю "Оскара" лишь шесть триллеров боролись за звание главного фильма года – "Молчание ягнят", "Челюсти", "Изгоняющий дьявола", "Шестое чувство", "Черный лебедь" и "Прочь". Единственным победителем до сих пор остается "Молчание ягнят", но ужастик "Прочь" был близок к успеху как никто другой и даже сумел взять премию за лучший оригинальный сценарий. Скептики скажут, что дело в злободневном сюжете: респектабельная семья белых американских демократов истязает чернокожего парня, а бедняга и не смеет надеяться на полицию, ведь там служат сплошные расисты. Но в действительности причина успеха была в интонации: бывший комик Джордан Пил, став режиссером, придумал историю не только страшную, но и смешную. Причем собственного смеха зритель во время сеанса боялся подчас больше, чем козней злодеев-садистов. Это был фильм-психиатр, который заглядывал в подсознание свои пациентов и вытаскивал оттуда неприглядные мысли.

Вторая картина Пила – ужастик "Мы" – сделана по тем же рецептам, но с большим масштабом. Афроамериканская семья приезжает провести выходные на берегу океана, а оказывается в плену у собственных двойников, одетых в красные комбинезоны психопатов со страшными голосами, ржавыми ножницами в руках и необъяснимой обидой в глазах. И то же самое происходит по всему миру, так что ждать помощи не стоит. Каждый из актеров, включая невероятных Лупиту Нионго и Элизабет Мосс, играет по две роли сразу, а ловко расставленные комические разрядки помогают зрителю сохранить рассудок. Фильм удачно совмещает приемы из низких жанров (всевозможные выпрыгивания из-за угла и чудесные воскрешения) с ужасами в духе "Сияния" и "Убийства священного оленя". И оставляет аудиторию без ответов, но зато голодной до смыслов. Но если компактный триллер "Прочь" отлично работал именно как жанровое кино, то "Мы", увы, такой целостностью и собранностью похвастаться не может. Философствований здесь больше, чем развлечений, и кого-то из зрителей это наверняка расстроит.

"Парк развлечений"

Видео: YouTube/iVideos

Юноша и девушка, принадлежащие к двум равно уважаемым домам, влюбляются друг в друга. Казалось бы, в благополучной Швеции, да еще и в истории про конкурирующие парки аттракционов новое прочтение "Ромео и Джульетты" может быть лишь комедийным, но фильму удается превратить его в почти мистическую мелодраму. Некоторые из пущенных в ход фокусов зрителю покажутся тем еще мошенничеством. А спецэффекты – хоть и изобретательными, но дешевыми. Однако если не брюзжать, то "Парк развлечений" – вполне оригинальный и свежий фильм. И очень сентиментальный. Подойдет для свидания с человеком, которому надоело американское кино (вопрос лишь в том, зачем вам такой человек).

"Амбивалентность"

Видео: Youtube/iVideos

Один из самых интересных фильмов прошлогоднего фестиваля "Окно в Европу" – отчасти психологический триллер, отчасти парадоксальный нуар Антона Бильжо о двух приятелях-психиатрах, которые увлеклись одной девушкой. Еще по полнометражному дебюту "Рыба-мечта" было заметно, что режиссер Бильжо умеет делать надрезы в жизненном пространстве современных россиян и выпускать наружу густую тьму. Пожалуй, рано сравнивать эти опыты с метафизикой Дэвида Линча, но надо же как-то предупредить зрителя, что ближе к середине фильма он провалится в параллельное измерение, где безумие – это норма?

"Пляжный бездельник"

Видео: Youtube/[URLEXTERNAL=http://https://www.youtube.com/watch?v=0NivQlIQkro]iVideos

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Полтора часа саморазрушительного гедонизма в компании Мэттью Макконахи, которые напомнят зрителю и о "Большом Лебовски", и о "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе", и о сериале "Блудливая Калифорния", и об "Отвязных каникулах" – другом фильме режиссера Хармони Корина, в котором за безрассудными наслаждениями следовало оглушительное похмелье. Макконахи тут самоотверженно играет современного поэта в поисках чувственных удовольствий – вечно пьяного наркомана, кочующего с одной пляжной вечеринки во Флориде на другую. Жизнь для него – одна сплошная оргия, на которой он и жаждет, и боится разрядки. По трейлеру и описанию может показаться, что это самый солнечный и сексуальный фильм весны, но зрителям, не знакомым с творчеством Корина, стоит быть начеку. Потому что из зала они рискуют выйти с ожогами, депрессией и легкой тошнотой. А для фанатов режиссера – это настоящий сад земных наслаждений.

"Асса"

Видео: YouTube/TheLathamloop

Синематека журнала "Искусство кино" и "Мосфильм" продолжают выпускать в повторный прокат важнейшие советские картины. На этой неделе настал черед для "Ассы" Сергея Соловьева – то ли фильма, то ли заклинания перемен. Заново поверить в победу музыки над отчаянием и любви над страхом смогут жители 30 городов России. Как бы ни наступали на кинотеатры всевозможные "нетфликсы", кино – все же это коллективный опыт, и есть фильмы, в конце которых зрители чувствуют, что у них у всех одновременно сбылась невысказанная мечта (впрочем, есть и фильмы, к финалу которых зал превращается в братскую могилу). Как прозвучат песни "Ассы" в 2019 году – большой вопрос, но главное не забывать: в последний раз испытать такое сообща мы могли аж в 1988 году.