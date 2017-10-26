Лидер группы Billy’s Band – о семье, Льве Толстом и московских бульварах

Накануне концерта Билли Новик, лидер группы Billy’s Band, ответил на вопросы портала Москва 24.

Фото: предоставлено пресс-службой

27 октября в московском клубе "Март" лидер группы Billy’s Band представит вторую часть своей трилогии "Джазовые стандарты". Начав с симпатичного эпигонства в сторону Тома Уэйтса, со временем Билли и его группа трансформировались в самодостаточную творческую семью. Из былых опознавательных признаков остались набор инструментов, шляпа и хриплый рык лидера, повествующий о переживаниях современного городского жителя без ярко выраженной социальной окраски. В своем новом сольном проекте Билли отдает дань классическому джазу, а аккомпанирующие ему музыканты Сергей Баулин, Яков Окунь и Александр Зингер не оставляют сомнений в серьезности происходящего. Собственно, именно джазу от Билли и будет посвящен целый вечер, накануне которого Билли Новик ответил на наши вопросы.

– Самый популярный стереотип о вас?

– Думаю, все считают, что, если у меня хриплый голос, значит, скорее всего, я конченый алкоголик и дебошир и что я лучшая компания для того, чтобы "оторваться по-питерски". Во всех смыслах.

– Вещь, расстаться с которой выше ваших сил?

– Нет таких вещей. Есть люди – моя семья. Вообще, я считаю, что в жизни надо успеть освободиться от всех зависимостей и пристрастий, уж от любви к вещам-то точно. А вот от любви к родным, от любви к природе и музыке – это действительно выше моих сил.

– Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь…

– Я верю, что я никогда не ввяжусь в дела и связи, за которые мне будет стыдно. Нечистые и нечестные по моим меркам. Это касается как личных, так и денежных дел. Одним словом, я уже не стану переступать через себя, какими бы благами это ни соблазняло.

– На что вам никогда не хватало смелости?

– Несмотря на то что я считаю себя трусоватым человеком, не осталось ничего, где меня остановил бы страх. Я долго решаюсь, но все равно делаю.

Фото: предоставлено пресс-службой

– Ваш главный скрытый талант?

– Скрытых талантов у меня нет. Есть один явный − умение долго концентрироваться на поставленной задаче и медленно достигать своей цели. Это мой единственный талант, и он почти универсален, хотя, может, мне кажется.

– За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

– За музыку и свою безусловную верность ей. Она всегда играет у меня в голове, поэтому со стороны кажется, что я все время "где-то там". Это не очень подходит для семейной жизни, и редкая женщина это выдержит.

– Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить?

– Я сам из неполной семьи, поэтому моей главной мечтой всегда было создать хорошую крепкую семью, дом с атмосферой настоящего взаимопонимания, дружелюбия и психологической гавани. Далеко не сразу, но это получилось.

Фото предоставлено пресс-службой

– Отправляясь на несколько месяцев на необитаемый остров, кого из известных личностей вы взяли бы с собой?

– Льва Толстого – моего главного литературного и мировоззренческого кумира, Дмитрия Шостаковича – многому хотел бы у него научится именно по музыке. И Исаака Левитана – чтобы было с кем разделить любовь к природе. Из известных женщин не брал бы никого: я хотел бы остаться верен своей семье.

– Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

– Единственное желание, которое я хотел бы исполнять каждый день, – чтобы все у всех всегда было хорошо!

– Место в Москве, куда хочется возвращаться из раза в раз и почему?

– Мне нравится Бульварное кольцо, особенно летом по воскресеньям. А еще Ленинградский вокзал – надежный предвестник моего скорейшего возвращения домой!

Когда: 27 октября, 20:30



Где: Кафе "Март", Петровка, 25/1





Алексей Певчев