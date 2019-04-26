"Король оперы – тенор": концерт-приношение к 80-летию со дня рождения Елены Образцовой

30 апреля в Большом зале консерватории пройдет настоящий "парад" выдающихся певцов-теноров. Этот голос – всегда предмет особого внимания в опере, в которой, как правило, тенорам поручаются самые главные и заманчивые роли. Герман в "Пиковой даме" Чайковского, Альфред в "Травиате" и Герцог в "Риголетто" Верди, Неморино в "Любовном напитке" Доницетти и многие иные сочинения ярко свидетельствуют об этом.

Программа станет приношением к 80-летию со дня рождения оперной примадонны Елены Образцовой.

Фото: Москва 24

На сцену выйдут четыре ярких солиста, лауреаты Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Кареррас Гран-при", тенора Андрей Данилов, Шота Чибиров, Евгений Либерман и Сергей Писарев. Но герои-любовники могут красоваться только в окружении прекрасных дам. И, кроме сольных номеров, слушателей ожидают ансамбли с участием сопрано Екатерины Морозовой и Ольги Пудовой.

За пульт Московского камерного оркестра Musica viva встанет также известный тенор, а теперь еще и дирижер Дмитрий Корчак.

Билеты доступны по ссылке.