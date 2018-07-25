Художник и поэт: неизвестное о дружбе Сергея Параджанова и Владимира Высоцкого

25 июля исполняется 38 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Несмотря на то, что из воспоминаний о нем можно составить десятки, а то и сотни томов, многие из этих воспоминаний грешат неточностями, а некоторые – и вовсе откровенные вымыслы.

Фото: Юрий Мечитов

О масштабах популярности Высоцкого и его песен, разошедшихся по всему миру на магнитофонных лентах и пластинках-миньонах (в СССР при его жизни не было выпущено ни одного диска-гиганта и не было опубликовано ни одной строчки), говорит и то, что до сих пор можно найти интересные и нешироко известные факты из его биографии.

Во время поездки в Ереван обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев встретился с директором Музея армянского художника Сергея Параджанова Завеном Саркисяном и записал несколько историй, связанных с дружбой Параджанова и Высоцкого.

У Параджанова Высоцкий бывал в Киеве и Тбилиси, это было как раз в то время, когда он приезжал в Грузию на гастроли с Театром на Таганке.

Директор ереванского дома-музея Параджанова Завен Саркисян. Фото: ТАСС/ Юрий Белинский

Владимир Высоцкий и Марина Влади отдыхали в Юрмале, и там с ними произошла интересная история, которую Влади описала так: "Однажды в нашем гостиничном номере отключили воду, и мы позвонили Параджанову, попросили оставить ключи от его номера у портье. Войдя в комнату, увидели на столе "Боржоми", фрукты, сигареты, лимонад. "Что-то непохоже на Сергея, здесь где-то должен быть подвох", – сказал Владимир. Я открыла дверь в ванну и вскрикнула. Параджанов прикрепил букет прямо к душу, чтобы вода лилась из охапки алых роз. Да, он был человеком жеста, красивого жеста".

В 1971 году в Киеве Параджанов сделал эскизы к спектаклю "Гамлет", которые хранятся в Музее Параджанова в Ереване.

Друг Параджанова, музыкант Армен Марджанян, муж выдающейся виолончелистки Марины Чайковской вспоминал, что присутствовал при разговоре Юрия Любимова и Сергея Параджанова в Киеве. Именно тогда Любимов рассказывал, что ставит "Гамлета", но еще не знает, кого утвердить на роль. И вот тогда Параджанов сказал: "У тебя есть готовый Гамлет – это Высоцкий. Если он просто выйдет с гитарой, у тебя будет настоящий современный Гамлет". Идея холщового занавеса тоже принадлежит Параджанову: он такие вещи и находки мог легко подсказывать.



Видео: YouTube/Владимир Высоцкий

Кстати, насчет "подсказывать". Есть такой ленинградский фотограф Леонид Лубяницкий, он давно живет в Нью-Йорке (у музея там была выставка, посвященная Параджанову). Лубяницкий пришел на нее, и они с Завеном Саркисяном познакомились. Леонид рассказал, что его к Параджанову однажды привел именно Высоцкий. В то время Леонид занимался кино и параллельно – фотографией. Так вот, Параджанов посоветовал ему бросить кино и сконцентрироваться на фотографии. Что в итоге вышло – все знают. Очень жаль, но в мастерской Лубяницкого в Нью-Йорке случился пожар и его архив (250 000 негативов и 500 выставочных фотографий –прим. ред.) был уничтожен.

Высоцкий приезжал к Параджанову в 1973 году в Киев и пел у него дома. Когда Параджанова посадили, он просил, чтобы ему в тюрьму передали запись того домашнего концерта Высоцкого.

Очень ярко о личности Сергея Параджанова и его отношении к Владимиру Высоцкому говорит один эпизод. В Москве в 1981 году не пропускали спектакль о Высоцком. Власти очень не хотели, чтобы этот спектакль вышел, и Любимов решил утроить специальный показ, куда позвал друзей и представителей власти. Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов знал, что Параджанов выступит резко, и не ошибся.

Стенограмма выступления Параджанова на прогоне спектакля "Высоцкий"

Когда спектакль окончательно запретили, Параджанов во всеуслышание сказал Любимову: "Юрий Владимирович, ну не переживайте, что работы не будет. Вот у меня нет, так мне Папа Римский бриллианты высылает, и я на них живу. Вы что из-за этих нескольких человек, с плохо завязанными галстуками и жрущими икру, будете переживать?!"