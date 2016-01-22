Дмитрий "Сид" Спирин: о "Поезде в сторону "Арбатской" и музыкальных мекках

Фото предоставлено автором

В преддверии юбилейных концертов группы "Тараканы!", наш постоянный колумнист Дмитрий "Сид" Спирин – о рок-н-ролльной Москве своей юности, песне "Поезд в сторону "Арбатской", Филевской ветке столичного метро и центре города.

Я родился, вырос и продолжаю расти в Москве, на Филевской ветке метро. Это сравнительно короткая ветка, яркий пример хрущевского подхода к проектированию и строительству: в зимнее время на большинстве ее станций можно, ожидая поезд, также дождаться и ОРЗ. И по этой ветке в сторону центра и в обратную я закаляюсь чуть ли не каждый день. Вот уже около сорока лет. Ничего тут особо не меняется, поэтому для меня спуститься на платформу родной "Студенческой" все равно, что попасть в День сурка.

Все девяностые, отправившись в обоих направлениях от "Студенческой", можно было попасть в две музыкальные мекки Москвы. На "Багратионовской" располагалась Горбушка. Тогда еще не торговый центр в бывших цехах телевизионного завода "Рубин", а рынок под открытым небом и под сводами деревьев в Филевском парке. Он вырос из меломанской толкучки вокруг и внутри ДК имени Горбунова, фамилия которого дала неформальное название как дому культуры, так и рынку. А кроме толкучки с практически любой музыкой и музыкальным видео (преимущественно на пиратских носителях), в самом ДК в те славные времена, проходили самые крутые рок-концерты эпохи.

Отправившись со станции "Студенческая" в другую сторону, я попадал на Арбат. На Арбате была тусовка, практически свободная от товарно-денежных аспектов, но в плане музыкальной составляющей не менее, а, может быть, даже и более важная, чем "Горбуха". Здесь просто ошивались, выпивали, слушали уличных музыкантов, сами становились таковыми, аскали деньги, знакомились и вступали во всевозможные отношения.

Фото предоставлено автором

Фразу: "На поезд в сторону "Арбатской" посадки нет" в вагонах, курсирующих по Филевской линии метро, услышать можно едва ли. Она не конечная, и объявлять будут, ясное дело, про "Александровский сад". Тем не менее, благодаря одной из наших песен в историю фраза все же вошла, и может, кто-то ее и использует даже – по назначению.

Я сочинил текст песни "Поезд в сторону "Арбатской" лет восемнадцать назад, подсмотрев идею на буклете одной малоизвестной в России английской инди-группы из середины 90-х. Их CD активно в то время выпускала "Фирма грамзаписи "Фили". Я был сотрудником "Филей" и иногда пытался расширять свой английский словарный запас, читая тексты, напечатанные на буклетах к альбомам западных групп. Я уже не помню ни название группы, ни название альбома, но согласно моему переводу речь в этой песне шла о девчонке, которая вечно куда-то спешила и всегда опаздывала. И даже расписание ее автобуса ей не помогало – оно вообще не совпадало с ее рабочими часами. Прямо перед глазами у меня возник образ молоденькой девчонки, позавчера переехавшей в столицу откуда-то из Коломны, у которой пока нет здесь ни единого друга, и чья жизнь состоит из поездок на работу и в пустую, чужую, съемную хату. Я и сам к тому моменту уже нормально пожил в чужих, съемных квартирах, так что легко мог себе представить, что примерно может ощущать такой вот персонаж.

Одно но: мне никак не давался припев.

Мы записывали свой четвертый по счету долгоиграющий альбом на студии "Турне", в том самом доме на старом Арбате, который с одной стороны ограничивается переулком со "стеной Цоя". В то время мы с друзьями выглядели умеренно-радикально. Никто из нас не носил ирокезы, но волосы мы красили в разные цвета без остановки, предпочитали косые кожаные куртки с нашивками, модные панк-майки, узкие джинсы и кеды. Не могу припомнить серьезных стычек или хотя бы легкого беспокойства со стороны быдло-обывателей в те времена, все таки 1998-й – не 1991-й, а Арбат – центр, а не спальный район. Я тусовался там с панками и прочими неформалами три года перед этой записью. Именно у выхода из станции метро "Арбатская" Эмма Симонян и Аркадий Семенов открыли ставшую впоследствии легендарной "Рок-галерею "Зиг-Заг", куда мы начали ходить за новой музыкой и журналами, и даже устроили в ее стенах чуть ли не первую в своей жизни автограф-сессию, связанную с выходом альбома. Как видите, все что происходило с нами в то время, так или иначе имело отношение к будущей пластинке и было связано со старым Арбатом.

В итоге Арбат наложил свой отпечаток и на заглавную песню. Наш бас-гитарист Алексей предложил ту самую фразу, которой не может быть в жизни, но которая так круто легла и в музыку, и в настроение, что до кучи еще и дала название всему альбому.

Даже делая обложку к альбому, мы решили не нарушать внезапно получившейся концепции. Дизайнер и фотограф Паша Павлик привлек к фотосессии для пластинки нашу хорошую подругу, Марину из группы "Восьмая марта", которая, впрочем, тогда еще называлась прямым переводом на русский своего еще более предыдущего названия – "Сексуальналия".

Паша и Марина спустились на перрон станции "Арбатской" Филевской ветки, где и замутили фотосессию, одна из карточек которой и стала обложкой диска.

Записав "Поезд в сторону "Арбатской", мы также получили наш первый хит, который в качестве новинки прорвался в эфир только что возникшей тогда радиостанции "Наше радио", оказалось, что среди первого набора его ди-джеев есть не мало девчонок, которые услышали в этой песне историю про себя.

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Видео: YouTube / пользователь: Feelee Records

Юбилейные концерты группы "Тараканы!" состоятся в Москве 5,6,7 и 8 марта

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