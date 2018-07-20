Strelka Film Fest, рэп-фестиваль Басты и суровый японский психодел. Афиша на уикенд

Баста и Скриптонит выступят на одной сцене в "Среде", японцы Acid Mothers Temple добавят "Форме" психоделии, а Rimini Protokoll представят на ВДНХ спектакль о войне. О лучших событиях выходных расскажет портал Москва 24.

Rimini Protokoll на фестивале "Вдохновение"

Одно из главных театральных событий лета. Самые востребованные теоретики постдраматического театра представят в Москве спектакль Situation Rooms. Интерактивный проект рассказывает истории 20 людей из разных уголков мира. Зрителю предстоит познакомиться с сирийским беженцем и солдатом израильской армии, участниками вооруженных конфликтов и их жертвами. Спектакль становится не представлением (как всегда у Rimini Protokoll), но беспощадным комментарием к современности.

Где: ВДНХ, павильон № 69



Когда: с 20 по 26 июля

Чейз Уинтерс в "Китайском летчике"

Американец Чейз Уинтерс прославился в рунете проникновенным исполнением песен Егора Летова и Виктора Цоя на улицах Нью-Йорка. В России харизматичный певец побывает уже во второй раз. В рамках гастрольного тура Чейз исполнит классику отечественного рока и песни собственного сочинения. Аккомпанировать музыканту будут участники московской группы "Toy".

Где: "Китайский летчик Джао Да"



Когда: 21 июля, 21:00

Acid Mothers Temple на "Форме"

Acid Mothers Temple уже больше 20 лет выдают то, что можно назвать едва ли не идеалом новой психоделии. Протяжные гитарные "запилы", шумы, посвистывания – все эти приемы японцы со свойственным им максимализмом используют по полной, создавая многослойные звуковые полотна. Недаром культовый ансамбль Макото Кавабаты заявлен хедлайнером "Формы".

На фестивале в этом году также выступят Лорел Хейло, Донни Бенет, Mr Marcaille, Tolouse Low Trax, "Вежливый отказ" и другие звезды со всего мира.

Где: "Трехгорная мануфактура"



Когда: 21 июля, с 14:00

Gazgolder Live в "Среде"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В лофте "Среда" пройдет рэп-фестиваль лейбла, за которым стоит Баста. За последние годы Gazgolder открыл для широкой аудитории Скриптонита, T-Fest и Матранга. Они и выступят в "Среде" вместе со своим "покровителем". Также на фестивале ожидается давний соратник Басты Смоки Мо.

Где: Лофт "Среда"



Когда: 21 июля, 18:00

"Поцелуй креветки" и "Диамантино" на Strelka Film Fest

Воскресный показ на Strelka Film Fest откроет короткометражка Кирилла Серебренникова "Поцелуй креветки". 20-минутной лентой начнется альманах "Короткое замыкание", в который вошли пять новелл о любви.

Продолжится вечер спортивной комедией Габриела Абрентеса и Даниэла Шмидта "Диамантино". Звездный футболист видит на поле то, что не видят другие, а именно – гигантских пекинесов в море розовой пены. Это не мешает ему быть лидером команды и одним из лучших игроков в мире. Внешне Диамантино подозрительно напоминает Криштиану Роналду.

Где: Институт "Стрелка"



Когда: 22 июля, 21:45

"Кинотавр. Короткий метр" в "Космосе"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В субботу все желающие смогут увидеть победителей и участников программы короткометражных фильмов "Кинотавра–2018″. В "Космосе" покажут "Взятку" Алексея Харитонова, "Шесть, два, семь" Анны Кузнецовой, "На краю" Семена Трескунова, "Миллиард" Евгения Дудчака и "Нет" Ивана Петухова. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Где: Кинотеатр "Космос"



Когда: 21 июня, 19:30

Дискуссия "Черное зеркало против голубого экрана. Кино в городе"

Цифровая эпоха бросает все новые и новые вызовы киноделам. Зрители все больше предпочитают сериалы и домашний просмотр, а на канале в YouTube, порой, заработать проще, чем на трудоемком создании фильма. То, как будет меняться традиционное кино в новых условиях, обсудят режиссер Алексей Герман-младший, программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин, основатель Центра документального кино Софья Капкова и участники рынка.

Где: парк "Зарядье"



Когда: 22 июля, 15:00

Кельтский вечер в "Аптекарском огороде"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду МГУ пройдет концерт, посвященный культуре Ирландии и Шотландии. На сцене выступит танцевальный ансамбль Celtic Wind, прозвучат аутентичные кельтские мелодии. За музыкальную часть отвечают волынщик Евгений Лапекин, органист Иван Ипатов и оркестр City Pipes.

Где: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"



Когда: 21 июля, 20:00

Барочная музыка в "Царицыно"

А музей-заповедник "Царицыно" подготовил концерт "Отзвуки барокко". В парке прозвучат композиции классиков барочной музыки Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, а также британских композиторов Эдуарда Элгара и Питера Уорлока. Оркестр исполнит Creativa Camerata под руководством Филиппа Петрова.

Где: Музей-заповедник "Царицыно"



Когда: 21 июля, 15:00