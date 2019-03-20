"Ужасная зима, но спасают пабы и селедка под шубой": как живут ирландцы в Москве

В Москве до 24 марта проходит самый большой Фестиваль ирландской культуры в России. Решили узнать, как живется коренным ирландцам в российской столице. Спойлер: очень хорошо.

Мишель Вилан, в Москве один год

Фото: из личного архива

Раньше я работала на Ближнем Востоке, но мне очень хотелось перебраться поближе к дому. В это время в международной школе в Москве искали учителя музыки: я отправила резюме, и меня взяли. Поначалу я не знала, чего ожидать от российской столицы: почему-то считала, что все русские – суровые и холодные. Сейчас понимаю, что это несправедливое утверждение. Еще меня поразила зима: в Ирландии плохая погода круглый год, но это время года не идет ни в какое сравнение с Россией, у нас очень мало снега и не так холодно. Но я быстро адаптировалась: в Москве есть большая ирландская община, поэтому порой не чувствуешь себя вдали от дома – вокруг все свои. Также есть национальный клуб, который регулярно встречается для прогулок в Парке Горького, обсуждения книг и для поддержки друг друга. Наше посольство тоже помогает. И еще меня спасли ирландские пабы в Москве: наша национальная традиция перекочевала сюда. Самый распространенный вопрос: "Собираетесь ли вы смотреть сегодня матч?", – чаще всего ответ положительный, вот мы и ходим в наши традиционные пабы. Кстати, там же отмечаем 8 марта – очень люблю этот праздник. В Ирландии никто не отмечает его с таким размахом.

Но вот чего мне действительно не хватает, так это ирландского чая: у нас есть два основных – Lyons и Barry's. Поэтому каждый раз, когда кто-то из моих земляков едет в отпуск домой, прошу привезти несколько упаковок. Еще очень скучаю по чеддеру, которого в России вообще нет. Но в целом русская кухня очень похожа на ирландскую: такая же сытная и порции огромные. Хотя есть разница: у вас намного больше углеводов в еде. Мой фаворит – селедка под шубой, в Ирландии ее точно не попробуешь. Но все-таки моя любимая кухня – вьетнамская, поэтому я часто бываю на Даниловском рынке в Cafe Bo. Порой мне сложно изъясняться с местными, особенно в кафе и магазинах: не знаю русского языка. Но сейчас учу его с помощью программ Duolingo и Babbel.

Эван Линч, в Москве полгода

Фото: из личного архива

Моя мама – русская, а папа – ирландец. Мы жили в графстве Каван, недалеко от Дублина. В детстве у меня были странные отношения с Россией: раньше я хотел быть коренным ирландцем. Для ирландской деревни было странно иметь родителя из другой страны: мы жили на острове, и мигранты здесь не так распространены, как в остальной Европе. Сейчас считаю Россию своей второй родиной, особенно Санкт-Петербург – моя мама оттуда. Вообще чувствую, что Питер – часть меня, хотя переехал по работе именно в Москву.

Я очень люблю жизнь в России, она совершенно не похожа на спокойную ирландскую. Но когда приехал в Москву, было трудно. Переезд был резким, мне пришлось в темпе искать съемную квартиру, выходить на работу через несколько дней. Я ужасно долго привыкал к метро, бешеному ритму жизни и местности: когда снял квартиру, добавил ее местоположение на Google Maps, но все равно иногда плутал. Дублин по сравнению с российской столицей – очень спокойный город. Зато сейчас чувствую себя в Москве комфортно. Но в душе я все равно ирландец.

При переезде у меня было преимущество – я знал русский язык. Начал изучать его еще в школе шесть лет назад, продолжил в университете. Очень люблю этот язык, но не буду врать – он сложный. На самом деле я с детства кое-как мог на нем говорить: часто приезжал в Россию, слышал русскую речь. Кстати, может быть, из-за моих постоянных поездок в Питер у меня нет стереотипов о стране. А вот у русских есть – считают, что ирландцы очень любят выпить.

Мне очень нравится русская традиция отмечать Новый год: семейный праздник, атмосфера потрясающая, у всех хорошее настроение. Я его праздную в России уже три года подряд, обожаю моменты, когда мы все собираемся за столом с национальными русскими блюдами. Вообще люблю вашу кухню, очень нравятся пельмени и сельдь под шубой, готов попробовать практически все что угодно, но не только не холодец (выглядит очень мерзко). Здесь правда все вкусно, но я все равно скучаю по ирландским молочным продуктам, особенно сырам.

Ксения Сергиенко