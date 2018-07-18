Где в Москве посмотреть кино под открытым небом: 7 вариантов

В последние годы одним из любимых летних развлечений москвичей стал поход в кино под открытым небом. Оно и неудивительно, ведь романтика просмотров фильмов на свежем воздухе доступна жителям столицы лишь несколько месяцев в году. Портал Москва 24 решил помочь вам спланировать идеальный летний вечер и рассказать о нескольких "открытых" кинотеатрах.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Летний кинотеатр "КАРО Эрмитаж" расположен в одноименном городском саду на "Пушкинской", здесь предусмотрена свободная рассадка на пуфах. В репертуаре в основном – авторское кино, немного блокбастеров, а также – трансляции спектаклей. На сеансах после 23:00 звук передается через наушники, стандартная стоимость билета – 400 рублей.

В Перовском парке располагается один из немногих бесплатных кинотеатров. Здесь показывают как всеми любимую классику (например, "Забавная мордашка" и "Римские каникулы"), так и хиты проката последних лет ("Полночь в Париже"). Сеансы начинаются около восьми вечера, а с расписанием можно ознакомиться на страницах парка в социальных сетях.

Летний кинотеатр в "Бабушкинском" парке организует кинопоказы с пятницы по воскресенье. Здесь можно посмотреть русские и зарубежные фестивальные фильмы, сборники короткометражек. С 8 по 12 августа кинотеатр станет одной из площадок Международного фестиваля короткого метра KONIK, в рамках которого будет показано несколько десятков картин (посмотреть их можно будет совершенно бесплатно).

У кинотеатра "Пионер" летом по традиции функционирует два "отдела" на открытом воздухе: в Парке Горького и в "Сокольниках". В обоих кинотеатрах действует свободная рассадка, а сеанс по интересам найдут как любители супергеройских фильмов, так и те, кто предпочитают авторское кино. Кроме того, с 3 июля по 14 августа в "Пионере" проходит ежегодный фестиваль "Французские каникулы", в рамках которого можно увидеть редкие образцы современного французского кино самых разных жанров. Среди них – "Барбара" Матье Амальрика, продолжение семейного "Белль и Себастьян" и другие фильмы, завоевавшие награды на международных фестивалях. Стоимость билетов – около 350-450 рублей.

Летний кинотеатр "КАРО ВДНХ" расположен на территории знаменитого комплекса, в его репертуаре – и современные блокбастеры, и артхаус, и фильмы-концерты, и актуальная документалистика. Последние сеансы начинаются за полночь, так что здесь посмотреть кино смогут и любители встречать рассветы. Стоимость билетов – 400 рублей.

Отдельные кинопоказы – не редкость и для "Института "Стрелка". Например, с 19 по 29 июля там состоится Strelka film festival by Okko, в рамках которого покажут самые свежие хиты российских и международных кинофестивалей. Среди них – громкие премьеры "Кинотавра" ("Сердце мира", "Подбросы", "Кислота") и Канн ("Магазинные воришки", "Холодная война", "Счастливый Лазарь"). Стоимость билетов – 300-600 рублей, а кроме самих киносеансов можно будет посетить одну из лекций или дискуссий, посвященных мировому и российскому кино.

И, наконец, Garage Screen – летний кинотеатр, являющийся частью одноименного музея современного искусства. В его репертуаре – фильмы самого широкого спектра от классики до фестивальных премьер и необычных экспериментов видеохудожников. Вся программа разбита на несколько тематических рубрик, среди которых: "Премьеры", "Эксперименты", "Истоки и влияния"и "Дебюты". Таким образом, здесь можно посмотреть и "Лето" Серебренникова, и "Метрополис" Ланга, и "Диких сердцем" Линча, и совсем неизвестные широкому зрителю редкости.

Лиза Минаева