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Культура

18 марта, 14:09

Жаркое из кабачков и тартар из манго: постное меню от Михаила Кощеева

культура еда

Бренд-шеф сети Larionov Михаил Кощеев докажет, что вкусными и разнообразными могут быть и блюда, соответствующие правилам Великого поста.

Фото предоставлено Larionov

Флагманский ресторан сети Larionov расположился в здании гостиницы Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте, в непосредственной близости к новому центру спорта, культуры и развлечений "ВТБ Арена – Динамо". Кухня в ресторане авторская. Такая локация требовала от ресторана универсальности, так что в нем учли пожелания самых разных гостей: здесь ужинают посетители гостиницы, топ-менеджеры из соседних офисов проводят бизнес-ланчи, а семьи с детьми, живущие в жилых комплексах неподалеку, приходят по выходным, чтобы вместе позавтракать и отдохнуть. В Larionov уютно и удобно всем.

Шеф-повар сети Larionov – Михаил Кощеев ("На Мосфильмовской", "Probka на Цветном", "Bottega Ventuno" и другие). Михаил регулярно принимает участие в различных кулинарных конкурсах, проходит зарубежные стажировки и постоянно совершенствует свое мастерство. 11 марта начался самый главный и строгий из всех православных постов – Великий пост, который продлится до 27 апреля. Для всех постящихся Михаил разработал специальное меню на основе фруктов и овощей.

На закуску Михаил предлагает ассорти маринованных овощей (450 рублей) и хумус со специями (340 рублей). А вот главными блюдами на этот период станут овощная фунчоза "Примавера" (590 рублей), жаркое из кабачков и помидоров черри с стофу (480 рублей), стейк из брокколи с орехами (340 рублей) и суп из копченой цветной капусты (320 рублей).

В постном меню нашлось место даже десертам – печеному яблоку с орехами и черносливом (280 рублей) и тартару из манго (390 рублей). Бонусом идет особый напиток из ростков подсолнуха (290 рублей).

Фото предоставлено Larionov

Larionov – ресторан с семейной атмосферой, понятной и качественной едой; это место, в которое обязательно захочется вернуться.

Режим работы: круглосуточно
Средний чек – от 2500 рублей
Ленинградский проспект, 36, строение 31
Территория Hotel Hyatt Regency

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