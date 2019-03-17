Золотой халат, трон и шпилька императрицы: китайские сокровища в Кремле

Императорский дворец Гугун в Пекине, он же Пурпурный Запретный город, самый большой дворцовый комплекс в мире, привез в Кремль около сотни церемониальных предметов. Выставка сродни дипломатической миссии – показать все самое лучшее и драгоценное в московском музее, который сам по себе – символ власти.

Фото: АГН "Москва"/Сергей Киселев

Гугун, как называют сейчас дворцовый комплекс, буквально переводится как "бывший дворец" – построенный в начале XV века (немногим раньше Кремля в его нынешнем виде), он был резиденцией вплоть до падения императорской власти в Китае в 1912 году. Здесь проходила интронизация (еще одна параллель с Кремлем и традиционным венчанием на царство) и все важные официальные церемонии и приемы.

Предметы, отобранные для московского показа, в основном, относятся к XVIII веку – времени расцвета страны. Точнее – к правлению императора Цяньлуна, легендарной фигуры, которой китайские историки приписывают не только военные и дипломатические успехи и распространение тибетского буддизма, но и широту культурных взглядов – император любил чтение и музыку, обладал тонким вкусом и поддерживал художников. Словом, это был китайский "золотой век".

На выставке представлено все, что окружало официальную жизнь императора – трон с резными драконами и роскошные парадные одежды, вышитые золотыми и шелковыми нитями, драгоценные чаши с эмалью и фарфоровые вазы, за которые в Европе платили целые состояния, музыкальные инструменты и написанные тушью портреты. Отдельная история – украшения, например, шпилька с цветком, тончайшие лепестки которого вырезаны из полудрагоценных камней и украшены сапфирами, рубинами и перьями зимородка.



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Музеи Московского Кремля

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Билеты – 500 рублей