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Культура

16 февраля, 17:24

ОНФ просит отменить переезд культурного центра Твардовского

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"Вечер": Москвичи жалуются на ликвидацию библиотеки имени Твардовского

Коалиция "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) выступила против переезда культурного центра Твардовского. Представители организации отправили руководителю столичного департамента культуры письмо с просьбой отменить решение властей, сообщается на сайте Народного фронта.

"Мы не можем оставаться безучастными, ведь речь идет об одной из старейших районных библиотек, чья история насчитывает 113 лет. Все эти годы библиотека остается востребованной: в ней всегда много читателей - взрослых и детей, в распоряжении которых богатейший книжный фонд, проводятся выставки, концерты, литературные встречи, в культурном центре работают детские кружки и располагается краеведческая экспозиция района Дорогомилово", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Вита Кириченко.

С просьбой сохранить библиотеку в доме по адресу: Кутузовский проспект, дом 3 к представителям ОНФ обратились жители района Дорогомилово.

Департамент культуры пока не предоставил комментарий по поводу протеста ОНФ.

Напомним, ранее Агентство "Москва" сообщало, что библиотека-культурный центр Александра Твардовского временно переедет в здание на Аминьевском шоссе, в котором сейчас располагается библиотека "Бестселлер".

Основной причиной переезда в департаменте культуры ранее назвали рост цен на аренду на Кутузовском проспекте.

Библиотека Твардовского является одной из старейших библиотек столицы. Она начала работу 25 мая 1902 года, когда Московское столичное попечительство о народной трезвости открыло Дорогомиловский народный дом. При доме организовали чайную и библиотеку-читальню.

Имя Александра Твардовского библиотека стала носить только в 2010 году, в столетний юбилей писателя.

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