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Культура

16 января 2015, 16:52

Городские кинотеатры покажут "Левиафана" – МосКино

культура Москино Орестова Василиса фильм Левиафан кино семейная и молодёжная политика ГБУК МосКино режиссер Андрей Звягинцев

Фото: M24.ru

Прокат фильма "Левиафан" в городских кинотеатрах начнется 5 февраля. Об этом M24.ru сообщила гендиректор "МосКино" Василиса Орестова. По ее словам, никаких запретов на его показ нет. В сеть "МосКино" входит восемь кинотеатров, принадлежащих городу.

"На данный момент у фильма есть прокатное удостоверение, и на сегодняшний день нет никаких запретов на показ", – подчеркнула Орестова.

В сеть "МосКино" входит восемь городских кинотеатров с льготными ценами. Самый известный кинотеатр сети – "Художественный" – правда, сейчас находится на реконструкции. Таким образом, "Левиафан" можно будет посмотреть в следующих кинотеатрах, принадлежащих городу:

  • "Звезда" на "Курской";
  • "Космос" возле метро "ВДНХ";
  • "Круговая кинопанорама" на ВДНХ;
  • "Сатурн" возле метро "Свиблово";
  • "Спутник" и "Факел" на "Авиамоторной".

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Отметим, что в коммерческих кинотеатрах прокат "Левиафана" также начнется 5 февраля. Фильм "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в число номинантов премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Награда в ней присуждается картинам, созданным за пределами США, диалоги которых ведутся преимущественно не на английском языке. В 2015 году заявку на участие в конкурсе подали 83 страны.

Ранее "Левиафан"уже завоевал "Золотой глобус" как лучший зарубежный фильм. В России картина получила противоречивые отзывы критиков. В Мурманске запретили ее прокат. Отметим, что съемки фильма проходили как раз в Мурманской области – в городе Кировск.

Анатолий Федотов

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