В Музее на Поклонной горе пройдет фестиваль "История новогодней игрушки"

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С 16 декабря по 11 января в Музее на Поклонной горе пройдет семейный фестиваль "История новогодней игрушки", сообщает пресс-центр департамента культуры. Торжественное открытие фестиваля посетит Дед Мороз, прибывший в Москву из Великого Устюга.

Гостей ожидает обширная программа: новогодний спектакль, выставки елочных игрушек, кинопоказы, интерактивные программы и мастер-классы в фойе, ярмарка и даже кастинги "Ералаш". А 19 декабря состоится творческий вечер Бориса Грачевского.

Украшением праздника станет выставка старинных новогодних игрушек, предоставленных Московским музеем игрушки коллекционера Сергея Романова: около 200 уникальных экспонатов, охватывающих период со второй половины XIX века по 80-е годы XX века.

В Большом концертном зале Музея трижды в день будет проходить интерактивный детский спектакль "История новогодней игрушки" от Московского театра "ЖИВ", а в Малом зале зрителей ждут показы документальных фильмов о Новом годе.

В фойе, расположенных на трех этажах Музея, гостей фестиваля ждут разнообразные интерактивные и развлекательные зоны: игровая площадка для малышей и родителей "Игрушечный мир", творческие мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и подарков, веселые конкурсы от партнеров фестиваля, аттракционы и батуты, игрушечные железные дороги, фото- и видеостудия, ярмарка подарков и сладостей, крытый каток и другие развлечения.

В рамках фестиваля, будут подведены итоги двух творческих конкурсов: "Парад елок" и "Лучшая игрушка ШАР-ПАПЬЕ". Участвуют дети из многодетных и приемных семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники приютов.

Также состоится несколько благотворительных мероприятий: акция "Подари любимую книг" и аукцион "Самая новогодняя елка". Совместно с фондом ОРБИ на аукцион будут выставлены около 20 елок, созданных звездами шоу-бизнеса.

Церемония открытия фестиваля состоится 16 декабря в 10.00.