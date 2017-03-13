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Культура

13 марта 2017, 01:41

ВДНХ подготовила программу под открытым небом

культура общество

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Этой весной ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы главная выставка страны предлагает гостям множество вариантов интересно провести время, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Здесь можно не только погулять по аллеям, но и пообщаться с животными на "Городской ферме", проверить ловкость и физическую силу в веревочном парке, попробовать силы в конном спорте, потанцевать в парке "Останкино" или посидеть с удочкой в "Рыбацкой деревне".

Например, семейный образовательный центр "Городская ферма": здесь можно посмотреть и погладить коров, овец, коз, осликов и домашних птиц. 14 и 15 марта, 21 и 22, 28 и 29 марта – по вторникам и средам – на "Городской ферме" пройдут дни открытых дверей, вход свободный.

Самый большой в России веревочный парк находится у павильона № 27 "Физкультура и спорт". Заниматься спортом на высоте более 15 метров в канатных джунглях можно в одиночку или большой компанией.

"Рыбацкая деревня" ждет гостей: посидеть с удочкой в тишине у чистейшей воды, половит рыбу и приготовить уху. Городской конный центр работает в павильоне № 48 "Овцеводство". Здесь можно прокатиться на лошадях, ослах и пони. На танцплощадке в парке "Останкино" ждут всех, кто хочет открыть в себе талант танцора и просто весело провести время под популярную музыку.

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