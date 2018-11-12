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Москва 24

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Культура

12 ноября, 17:58

Москва онлайн покажет, как ночная музыкальная культура создает города

культура общество Москва онлайн

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На Винзаводе в рамках Art-Werk: Форум креативных индустрий состоится панельная дискуссии "Рейв как инструмент мягкой силы: какие выгоды приносит городу ночная музыкальная культура?"

Времена, когда ночная жизнь вместе с ее громкой музыкой, клубами и барами считалась аморальной и маргинальной, – в прошлом. Современные европейские ученые все чаще стали говорить о положительном влиянии ночной жизни на развитие городской среды, туризм и экономику.

В Амстердаме, Лондоне, а с недавнего времени и в немецком Мангейме работают ночные мэры, представляющие интересы ночной музыкальной индустрии города и выступающие медиаторами в конфликтных ситуациях. С каждым годом растет международная сеть Music Cities – городов, наделяющих музыку стратегическим значением в рамках городского развития.

На дискуссии мы обсудим:

  • какую роль ночная музыкальная культура играет для городского развития;
  • почему участникам музыкального бизнеса необходимы структуры, представляющие их интересы на городском уровне;
  • что необходимо московской ночной культуре для успешного развития;
  • нужен ли Москве ночной мэр.

В обсуждении участие примут:
  • Хендрик Майер Night Mayor Mannheim, Ночной мэр г. Мангейма;
  • Ляйф Нюске, основатель и директор клуба Mojo Club, член совета директоров Ассоциации музыкального бизнеса Гамбурга;
  • Сергей Фадеев, основатель фестиваля музыки и архитектуры Signal, владелец клуба RODNYA;
  • Александр Хмелевский "Савьер", основатель "НИИ" (Наука и Искусство), музыкант Burago;
  • Александр Лестюхин, совладелец клуба "Рабица", участник проекта Poima;
  • Павел Алексеев, совладелец клуба "Рабица".

Модератор – Филипп Миронов, журналист, бывший редактор "Афиши Daily", основатель телеграм-канала Психо Daily.

Трансляция начнется 17 ноября в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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