Москва онлайн покажет, как ночная музыкальная культура создает города

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На Винзаводе в рамках Art-Werk: Форум креативных индустрий состоится панельная дискуссии "Рейв как инструмент мягкой силы: какие выгоды приносит городу ночная музыкальная культура?"

Времена, когда ночная жизнь вместе с ее громкой музыкой, клубами и барами считалась аморальной и маргинальной, – в прошлом. Современные европейские ученые все чаще стали говорить о положительном влиянии ночной жизни на развитие городской среды, туризм и экономику.

В Амстердаме, Лондоне, а с недавнего времени и в немецком Мангейме работают ночные мэры, представляющие интересы ночной музыкальной индустрии города и выступающие медиаторами в конфликтных ситуациях. С каждым годом растет международная сеть Music Cities – городов, наделяющих музыку стратегическим значением в рамках городского развития.

На дискуссии мы обсудим:



какую роль ночная музыкальная культура играет для городского развития;

почему участникам музыкального бизнеса необходимы структуры, представляющие их интересы на городском уровне;

что необходимо московской ночной культуре для успешного развития;

нужен ли Москве ночной мэр.

Хендрик Майер Night Mayor Mannheim, Ночной мэр г. Мангейма;

Ляйф Нюске, основатель и директор клуба Mojo Club, член совета директоров Ассоциации музыкального бизнеса Гамбурга;

Сергей Фадеев, основатель фестиваля музыки и архитектуры Signal, владелец клуба RODNYA;

Александр Хмелевский "Савьер", основатель "НИИ" (Наука и Искусство), музыкант Burago;

Александр Лестюхин, совладелец клуба "Рабица", участник проекта Poima;

Павел Алексеев, совладелец клуба "Рабица".

В обсуждении участие примут:Модератор – Филипп Миронов, журналист, бывший редактор "Афиши Daily", основатель телеграм-канала Психо Daily.

Трансляция начнется 17 ноября в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.