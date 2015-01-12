Спектакль Олега Меньшикова покажут в Библиотеке киноискусства Эйзенштейна

Олег Меньшиков. Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Запись спектакля "Горе от ума" Олега Меньшикова покажут в Библиотеке киноискусства Эйзенштейна 15 января.
Эта постановка стала режиссерским дебютом для артиста. Кроме того, Меньшиков сыграл в спектакле роль Чацкого.
"В своей трактовке Грибоедова, Меньшиков делает упор на любви Чацкого к Софье, а не на конфликт между героем и московским обществом", - сообщили в департаменте культуры Москвы.
"Горе от ума" по Грибоедову поставлен при участии антрепризной компании "Актерское товарищество 814" в 1998 году. Спектакль быстро снискал одобрительные отзывы столичной публики. Каждое представление проходило с аншлагом.
В спектакле играют Екатерина Васильева, Ольга Кузина и Алексей Завьялов.
Начало показа в 19.00. Вход бесплатный при предъявлении читательского билета.
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