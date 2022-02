"Грэмми–2019": кто победит и кто должен был бы победить?

Почему главным триумфатором "Грэмми–2019" может оказаться женщина, какие номинации у россиян и кто такая H.E.R.?

А ну-ка, девушки!

Вечером 10 февраля американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи в 61-й раз раздаст самые престижные музыкальные награды – позолоченные граммофоны Grammy. Если главным героем прошлогодней церемонии стал Бруно Марс (он получил в общей сложности шесть наград), в 2019-м на его месте вполне может оказаться дама – грустная фолк-рокерша Брэнди Карлайл (шесть номинаций) или дерзкая звезда хип-хопа Карди Би (пять номинаций), или даже переквалифицировавшаяся в актрису поп-дива Леди Гага (тоже пять номинаций). Одна из причин – неосторожное высказывание президента академии Нила Портноу. Комментируя триумф Марса, академик предположил, что певицы должны работать упорнее, тогда и побед у женщин будет больше. Эти слова вызвали шквал гнева как со стороны артисток, так и феминисток (чьи голоса в Америке конца 2010-х звучат особенно громко). В итоге Портноу пришлось извиняться, а среди номинантов в этом году гораздо больше женщин, чем в прошлом.

Из России – с любовью

На этот раз и россияне получили больше номинаций, чем год назад. В 2017-м на "Грэмми" были номинированы оперный певец Дмитрий Хворостовский в категории "Лучшая запись оперного произведения" (посмертно) и пианист Даниил Трифонов – в категории "Лучшее классическое инструментальное соло". Трифонов, кстати, победил. В 2018-м в категории "Лучшая запись оперного произведения" опять посмертно номинировали Хворостовского. Награда в категории "Лучшее хоровое выступление" может достаться регенту мужского хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимиру Горбику. Наконец, альбом проекта Yiddish Glory, в который входит и московский музыкант и журналист Псой Короленко, может получить статуэтку в категории Best World Music Album. Кроме того, проживающему в Германии уроженцу Саратова Антону Заславскому, известному любителям электронной музыка как Zedd, может достаться сразу три "Грэмми", включая награды в самых престижных категориях – "Песня года" и "Запись года" (за трек The Middle).

Лучшие из лучших

Продолжая тему самых престижных категорий, для тех, кто не в курсе, их четыре – "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый артист". В 2018-м количество номинантов в каждой из них было увеличено с пяти до восьми. Ознакомиться со всеми из них можно на официальном сайте премии. Мы же попытаемся определить победителя и назовем артиста, который, на наш взгляд, заслуживает победу.

"Запись года"

Победит: I Like It – Cardi B, Bad Bunny and J Balvin

Эмансипированная Карди Би – хип-хоп-артистка, которую сегодня, кажется, любит вся Америка.

Должна была бы победить: All the Stars – Kendrick Lamar & SZA

Меланхоличный трек на стыке хип-хопа и танцевальной электроники, написанный специально для звуковой дорожки к фантастическому боевику "Черная Пантера".

"Альбом года"

Победит: Invasion of Privacy – Cardi B

Добавим, что дебютная пластинка Карди Би оказалась не только на вершине американского хит-парада, но и в списках лучших альбомов 2018-го чуть ли не всех музыкальных изданий планеты.

Должен был бы победить: H.E.R. – H.E.R.

Дебютный альбом Габриэллы Уилсон, предпочитающей выступать под псевдонимом H.E.R., – настоящий R&B-шедевр. На нем есть и модное электронное звучание, и отсылки к наследию Уитни Хьюстон.

"Песня года"

Победит: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Мегахит из киномюзикла "Звезда родилась" – яркий кантри-поп-номер. Впрочем, совсем не для фанатов Леди Гаги, полюбивших ее за уже дэнс-поп-классику – Poker Face или Bad Romanсе.

Должна была бы победить: God's Plan – Drake

Один из самых искренних номеров от самого успешного рэпера Канады – это почти хип-хоп-вариант шлягера Аллы Пугачевой "Как тревожен этот путь".

"Лучший новый артист"

Победит: Марго Прайс

Восходящая кантри-звезда, которую называют "новой Долли Партон".

Должна была бы победить: Джорджа Смит

Смит – главная надежда британского R&B. Ее прошлогодний альбом Lost & Found придется по вкусу как фанатам Эми Уайнхаус, так и любителям винтажных джазовых саундтреков в духе Кшиштофа Комеды.

Максим Тувим