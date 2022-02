Когда тусуются белые воротнички в Нью-Йорке, Берлине и Москве

Советы бывалого тусовщика – 63-летний колумнист и клубный завсегдатай Виктор Майклсон рассказывает о неписаных правилах ночной жизни и планах на ближайшие две недели.

Виктор Майклсон

Я шел с нью-йоркской подругой по Ист-Виллиджу, это было воскресенье, мы возвращались с какой-то закрытой вечеринки (by invitations only) и вдруг столкнулись с ее приятелем, "профессиональным" тусовщиком, как она объяснила потом. Время было предрассветное, он, как и мы, выглядел устало. Подруга же очень хотела нас познакомить и спросила его, где он тусует завтра. Он ответил (с некоторой нравоучительностью в голосе, почти возмущенно): "По понедельникам я никуда не выхожу, чту мое расписание (I follow my schedule)!" Мы разошлись, а я спросил у подруги, что за schedule у него? Она объяснила, что в будни тусовщики обычно ходят по частным мероприятиям или в бары, тусовки начинаются в четверг – разминка. Самый тусовый день – пятница, тут отрываются столичные жители (ну будем считать Нью-Йорк столицей), как правило, белые воротнички, которым вставать в субботу не надо. Суббота – для приезжих (по-нашему – "замкадышей") – в Нью-Йорке их называют Tunnels&Bridges ("Мосты и тоннели" – именно так попадают на Манхэттен жители других районов города и ближнего "подньюйоркчья"). Настоящие тусеры, если и ходят куда в субботу, то в небольшие клубы. В ночь они выходят в воскресенье.



Пару лет назад я застрял на месяц в Берлине, и, естественно, раз в неделю ходил в Berghain – европейскую техно-мекку. Конечно, как и всякий "понаехавший", стремился туда в субботу и стоял в огромной очереди. Моя подруга, берлинский диджей Hito Love, подсказала мне, что идти надо в воскресенье перед полуночью. В полночь клуб закрывается на вход, и там остаются только "правильные" люди, а все туристы и "белые воротнички" уходят. Ну а совсем он закрывается в понедельник в полдень, но я до этого времени не доживал никогда...

А совсем уж недавно я общался с англичанкой – тусовщицей моих лет ("Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они", ага!) – мы говорили о Лондоне, где я учился в середине 90-х и, естественно, тусил. Она подтвердила, что и в Лондоне было такое правило: пятница и воскресенье – для своих, суббота – для приезжих.



Ну а в Москве? Так и было в начале нулевых, но сейчас город стал более рабочим и законопослушным. Так что главный упор – на пятницу. Кстати, в чем рациональное зерно этого снобизма? Объясню. Рейв – это некоторое действо, в котором существуют неписаные правила. Человек, который правил не знает или приходит со своими, может сильно раздражать, практически испортить праздник. Например, на рейвы иногда попадают люди из другой клубной культуры, считающие, что надо непременно нажраться. Они громко орут, наступают на ноги, толкаются – ведут себя, как пьяные в трамвае. Есть и такие, что стоят в середине танцующей толпы с пивом, а то и выливают его на тебя. В них всегда признаешь случайных людей...

Ну а теперь посмотрим, что принесут нам пятницы, субботы и воскресенья ближайших двух недель.

В "Агломерате" 5 апреля, в пятницу – SENSE, не просто пати, а "программное событие", которое должно положить начало новому направлению ночной жизни. Судя по тому, что билеты предварительной продажи sold-out, громкое заявление услышано!

Aglomerat. Фото: Максим Панфилов

6 апреля, в субботу, "Газгольдер" приглашает на разнообразную программу привозных звезд. Достойное мероприятие, посвященное весне, а потому названное Spring Session. Мейнстрим, как и полагается делать в субботу. Кстати, "сейшн" – так говорили мы на заре туманной юности (моей). Жаль, что слово умерло и заменилось патриархальным "вечеринка". Да, так вот, билеты – сегодня по 1 000, а на входе день в день – уже по полторы!



В эту же ночь, 6 апреля, в "Плутоне" – "Контекст". Это встреча единомышленников, которые любят качественную электронную музыку и ночь. Лайнап может быть не столь внушительный, зато атмосфера более дружеская, неформальная. Плутон программно-контркультурный, там мейнстрима не бывает. Пойду, пожалуй, туда, там интересно! Кстати, и билеты – по 500 рублей, надо брать!

6 апреля зовет к себе и "Менделеев" – "тайный" коктейльный бар с хорошим танцполом. Танцами рулит Highway Майка Спирита – старейшего и добрейшего московского диджея и промоутера, бывшего министра музыкальной культуры Казантипа. Хаус и техно – крепкая танцевальная программа. Коктейли, атмосфера эксклюзивности (бесплатный вход и строгий фейсконтроль!) – идеально для свидания.



12 апреля, в пятницу, в "Газгольдере" – рейв 2Х2, явно нечто интересное. Эта площадка традиционно привлекает устроителей мультимедийных, аудиовизуальных вечеринок. И на этот раз: "объединяем силы творческих гигантов визуальных историй Radugadesign и Knife и две талантливые промокоманды Applique и Fellows". За диджейкой – европейские звезды. Надо идти, если даже танцевать будет влом, шоу обещает быть фантастическим. Билеты – пока по 1 000.



Кстати, 12 апреля – День космонавтики, промоутеры хором зовут нас в космос. И кому, как не Плутону, возглавить движение к звездам: 12-го весь день там – хоровод интереснейших и разнообразнейших артистов – от мастерской Брусникина и журнала "Нож" до Андрея Алгоритмика. Продолжение – ночью, отличным лайнапом и свободным входом.

В субботу, 13 апреля, в "Газе" – пятилетие VOLKS, продюсерской команды, представляющей минимал. Билеты – пока по 1 000, но будут дорожать (себестоимость вечеринки в "Газе" выше, чем на других площадках, поэтому, как правило, они дороже).



Тизер: совсем скоро мы начнем обсуждать летние фестивали, а потом и ездить на них, так что спешите насладиться малыми формами. Все-таки ночь в клубе – это не уикенд в чистом поле.