Фестиваль Art in Motion завершится спектаклем "Зеркало души"

Фото: ИТАР-ТАСС

Финальный этап арт-фестиваля Art in Motion состоится в театральном центре "На Страстном" 7 декабря. Свои проекты в рамках ежегодного мероприятия представят талантливые молодые художники, музыканты и танцоры. Зрителей ждут выставки, перформансы, спектакли и арт-видео.

В частности, в программу включен спектакль "Зеркало души" в исполнении артистов театра "Альтерум". Постановка представляет собой размышление о душевном поиске, мистическое путешествие по закоулкам души и подсознания.

Герои спектакля помещены в пространство старого чердака в опустевшем и покинутом доме. Здесь можно найти множество вещей, вызывающих чувство глубокой ностальгии.

Актеры "Альтерум" работают на стыке разных жанров и стилей, экспериментируя с невербальными средствами передачи информации.

"Театр уникален неповторимым и оригинальным сочетанием различных пластических, хореографических и пантомимных техник. Синтез пластики, драмы и танца, с элементами physical театра, визуальных технологий и экспериментальной музыки. Этот проект отличается яркими образами и особой атмосферностью своих перформансов", - сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Помимо спектакля зрителям представят презентацию инсталляции художников и музыкальный диджей-микс.

Начало – в 19.00.