Фермеры – о своих продуктах, которые они продают в Москве

Правильное питание и еда без ГМО – мейнстрим среди не только отчаянных зожников, но и просто тех, кто следит за ежедневным рационом. В столице в последние несколько лет набирает обороты здоровая тенденция: на прилавках увеличивается количество качественных фермерских продуктов. Поговорили с владельцами хозяйств, представленных в LavkaLavka: узнали, как у них обстоят дела, с какими трудностями они сталкиваются и в чем вообще разница фермерского производства и промышленного.

Евгений Рошаль, руководитель фермы "Кубанский хуторок"

"Мы с семьей родом из Краснодарского края. Где-то в 2010-м переехали в Москву и столкнулись с проблемой: здесь не было хороших продуктов. Нам приходилось просить родственников передавать нам кубанскую еду. После начали сами привозить ее столичным знакомым. Так и решили заниматься фермерством. "Кубанский хуторок" открыли в 2012 году. Решили сконцентрироваться на птице, потому что это основной продукт потребления в России. У нас особые условия для выращивания: птица живет в ангарах, но выгул свободный. Едят они исключительно корма, выращенные на соседних полях: кукуруза, пшеница.



1 из 3

В каждом регионе птица особенная, везде есть плюсы и минусы. Например, наша кубанская желтее, чем тамбовская – в ней кукурузы больше, и она крупнее: у нас теплее, а значит, птица не тратит энергию на то, чтобы согреться. Больше отличий у нас, конечно, с фабричной птицей. Например, промышленная отличается обработкой и переработкой, что снижает ее стоимость. Внешне фабричная птица и фермерская тоже отличаются. Оборудование, которое используют в промышленном производстве, позволяет все делать быстрее: пять тысяч голов за день они спокойно обрабатывают. У нас же все медленнее: используем ручной труд и только частично промышленное производство. В принципе, разница как между обычным бритьем и депиляцией: общий эффект похож, но отличие все равно есть. Эту разницу хорошо видно на витрине. Сейчас все предпочитают охлажденную птицу, не замороженную. После нескольких дней на витрине кожа охлажденной птицы, которая подверглась технической обработке, становится заветренной, загрубевшей, "уставшей". При ручной обработке такого не бывает".

Лилит Багдасарян, поставщик сухофруктов, традиционных сладостей, фруктов из Армении

"Мы с семьей поставляем фрукты в Москву с 2012 года. В то время на столичном рынке не было такого бума армянских сухофруктов, как сейчас, и мы были единственными, кто делал настоящие органические сухофрукты именно в Армении и из местных фруктов. Наше главное преимущество – полный цикл производства: от выращивания культур и их отбора, сушки до упаковки и реализации. Мы не обрабатываем продукцию консервантами, поливаем все только чистой водой из горных источников и собираем фрукты вручную. При сушке соблюдаем определенные условия: чистота и тонированные стекла во избежание попадания прямых солнечных лучей на фрукты. Также контролируем температуру: она должна быть не выше 45 градусов. Во-первых, это обеспечивает непревзойденный вкус и качество, во-вторых, позволяет сохранить полезные свойства и витамины, а в-третьих, эти параметры подходят для сыроедов.



1 из 4

Основные риски в сельском хозяйстве – это вредители и неблагоприятные погодные условия. Например, в прошлом году у нас зацвели абрикосовые деревья одного сорта, после этого резко похолодало, и 90% урожая было испорчено. При органическом сельском хозяйстве рисков больше, так как исключается использование пестицидов и лекарств для борьбы с вредителями и болезнями деревьев.

За последние годы армянские сухофрукты стали неким знаком качества, появилось много поставщиков, продающих все подряд. Но для людей, знакомых с нашими реалиями, понятно, что такие объемы физически невозможно произвести в Армении. Вообще, конкуренция сегодня высокая: на рынке много поставщиков, которые чаще всего пытаются заинтересовать клиента интересной упаковкой и такими терминами, как "БИО", "Органик", "Натурально". Но по факту – это все видимость, за которой кроются конвейерные сухофрукты неизвестного происхождения, это видно по сорту, качеству производства и самой продукции (есть сорта и даже фрукты, которые в принципе в Армении не растут). Знаю это, потому что мы стараемся мониторить рынок".

Александр Бродовский, глава фермерского хозяйства "Горчичная поляна"

"Прожив долгие годы в Берлине, я с семьей переехал в Москву в середине 90-х. Сразу же остро встал вопрос: чем питаться. Первые годы мы с женой возили чемоданами органические продукты из Германии, а когда в 2000 году родилась младшая дочь, пришлось позаботиться о выращивании биопродуктов самим в России – в те годы о такой еде здесь никто еще не слышал. Так мы стали первыми в России производителями продуктов "органик".



1 из 4

Нашей ферме "Горчичная поляна" более 13 лет. С самого основания мы добровольно начали работать по экологическим стандартам Евросоюза. Для этого при выращивании кормов для наших животных мы полностью отказались от использования химических удобрений и химической защиты растений в виде пестицидов и гербицидов. На ферме действует полный запрет на использование генно-модифицированных семян. Наши коровы не знают, что такое ускорители роста и антибиотики, и содержатся в максимально приближенных к естественным для их вида условиям. Коровы на воле круглый год: зимой и ранней весной в просторных вольерах, летом – на вольном выпасе без оград. Телята находятся с мамами до восьми месяцев, питаясь молоком и получая с ним все необходимое для крепкого здоровья и естественного иммунитета. Разумеется, не все породы коров выдерживают русскую зиму. На нашей ферме пасутся бычки древнейшей мясной породы галловей, которым морозы нипочем. Забой животных у нас ручной – бесстрессовый и безболезненный. Это позволяет нам производить колбасные изделия без химических добавок, красителей, усилителей вкуса и Е-добавок (кроме нитратной соли). Наша миссия – дать возможность людям вернуться к натуральным, свежим и полезным продуктам!".

В интернет-магазине LavkaLavka до 15 апреля действует скидка 25% на продукты фермы Бродовского и других хозяйств. Полный список участников на странице акции.