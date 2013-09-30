"Ъ - Деньги": Врачи 40 лет ставили опыты на группе афроамериканцев

Фото: M24.ru

Кризис в тигровой шкуре

В центре следующего экономического кризиса окажутся экономики, которым последние 10–15 лет сулили блестящие перспективы. Это не только Китай, но и другие азиатские страны: Индия, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Турция.

Из пустого в дорожное

Одному из главных правительственных планов — за считанные годы осуществить в России инфраструктурный прорыв, похоже, не суждено сбыться. Расходы на дорожное строительство урезали и в федеральном, и в столичном бюджете. Но даже если бы средств хватало, качество проработки проектов вряд ли позволило бы решить вечную российскую проблему.

У меня зазвонил рудимент

Оплачивать счета за городской телефон, которые превышают стоимость безлимитного интернета, надоело. Но и отказываться от номера многим не хочется. "Деньги" выяснили, для чего может быть нужна фиксированная связь и что бывает с теми, кто за нее не платит.

Дело о подопытных гражданах

10 млн долларов компенсации получила группа афроамериканцев, на которых в течение 40 лет ставили жестокий медицинский эксперимент, не спросив их согласия. В медицинской практике известно немало случаев неэтичных экспериментов над людьми. Подобными исследованиями занимались и многие знаменитые врачи, внесшие неоценимый вклад в развитие медицины. При этом экспериментаторами двигала не только преданность науке, но и желание заработать, поскольку государственные и коммерческие структуры порой с удовольствием финансируют подобные исследования.

У пирата выходной

Закон, охраняющий видеоконтент от пиратов в российском интернете, работает почти два месяца, и пока видно, что пользователи не торопятся ломиться с кошельками в легальные сервисы: привычка к бесплатному слишком велика. Поэтому правообладатели ищут и находят способы предоставить любителям немного "халявы", не потеряв при этом своих денег.

