Пять миллионов рублей отобрали у московского автомобилиста

Злоумышленники похитили крупную сумму денег из машины на северо-востоке Москвы, сообщили информагентству "Интерфакс" в столичном главке МВД.

Преступление было совершено в среду днем при съезде с Третьего транспортного кольца на улице Бутырская. Трое неизвестных в масках разбили стекло в машине Mitsubishi Outlander и, угрожая пистолетом, забрали сумку, в которой находились 5 миллионов рублей. После этого налетчики скрылись на автомобилях BMW и Audi.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется розыск грабителей.