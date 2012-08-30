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Новости

30 августа 2012, 08:03

Происшествия

Пять миллионов рублей отобрали у московского автомобилиста

Злоумышленники похитили крупную сумму денег из машины на северо-востоке Москвы, сообщили информагентству "Интерфакс" в столичном главке МВД.

Преступление было совершено в среду днем при съезде с Третьего транспортного кольца на улице Бутырская. Трое неизвестных в масках разбили стекло в машине Mitsubishi Outlander и, угрожая пистолетом, забрали сумку, в которой находились 5 миллионов рублей. После этого налетчики скрылись на автомобилях BMW и Audi.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется розыск грабителей.

криминал грабежи

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