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Происшествия

30 января 2015, 15:25

Лжепомощник главы Верховного суда продавал госдолжности за 6,5 млн рублей

криминал задержания аферы мошенничества

Фото: petrovka38.ru

Столичные полицейские задержали на севере города лжепомощника председателя Верховного суда, обещавшего устроить на работу в государственные органы за 6,5 миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным следователей, за эту сумму мужчина предлагал "оказать содействие" в трудоустройстве, причем в двухнедельный срок. При этом в действительности повлиять на расстановку кадров в госструктурах он не мог.

Задержать предполагаемого афериста удалось в ходе встречи, проходившей в кафе. Поймали его сразу после получения денег.

В полиции завели уголовное дело по статье "Мошенничество", в настоящее время устанавливается причастность фигуранта к похожим преступлениям.

Напомним, в начале декабря 2014 года столичные следователи предъявили обвинение банде аферистов, которые предлагали трудоустроить потерпевших за деньги.

Они сообщали клиентам, что предоставят им вакантные рабочие места за вознаграждение, но, получив деньги от нетрудоустроенных граждан, исчезали.


продавал госдолжности за 6,5 млн рублей

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