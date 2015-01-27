Задержан подозреваемый в краже "Вольво" за 2,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС

На юго-востоке Москвы полицией задержан подозреваемый в краже автомобиля стоимостью 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

16 января в полицию с заявлением о краже обратился 41-летний москвич. По его словам, днем 14 января он припарковал свой автомобиль марки "Вольво" с полуприцепом возле одного из торгово-развлекательных комплексов, расположенных на МКАДе, а вернувшись 16 января, обнаружил пропажу транспортных средств.

Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства в 3-м квартале Капотни. Им оказался 35-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.